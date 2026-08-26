Alerta climática en México: temperaturas rebasarán la tolerancia humana

El mayor riesgo por la presencia del fenómeno de El Niño en el Océano Pacífico se concentrará el próximo año, cuando algunas regiones del territorio nacional podrían experimentar temperaturas sin precedentes, advirtió Jorge Zavala Hidalgo, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM.

En el seminario “El Niño 2026: la liga con la emergencia climática global, qué esperar y cómo prepararnos”, el doctor en Oceanografía Física explicó que las ondas de calor no necesariamente serán más frecuentes, pero sí podrían presentar temperaturas más elevadas y durar durante una mayor cantidad de días, lo que incrementaría los riesgos para la población.

Medidas recomendadas Erick Retana

El excoordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que el calor en algunas zonas del país se acercaría o incluso superaría los límites de la tolerancia humana.

Sugerencias OMS y CDC. Erick Retana

“Es muy probable que el año que entra tengamos en México temperaturas en varias regiones que nunca antes se habían medido y, por lo tanto, podemos rebasar los límites de resistencia humana o de tolerancia”, advirtió.

De acuerdo con especialistas, los límites de la tolerancia humana al calor no dependen únicamente de lo que marque el termómetro común, sino de una combinación crítica entre el calor, la humedad y el tiempo de exposición. Para medir el impacto real en el organismo, la ciencia utiliza la temperatura de bulbo húmedo, que simula la capacidad del cuerpo para enfriarse a través de la evaporación del sudor.

Acciones sugeridas por la OMS y los CDC. Erick Retana

El informe “Riesgos de desastre interconectados 2023”, elaborado por la Universidad de las Naciones Unidas (UNU-EHS), establece que el límite máximo de supervivencia para un ser humano sano y en reposo es de 35 grados centígrados de temperatura de bulbo húmedo. Superado este umbral por más de seis horas, el sudor ya no puede evaporarse porque el aire está completamente saturado de humedad. El cuerpo pierde la capacidad de autorregularse, lo que eleva la temperatura interna y provoca una falla orgánica.

El reporte indica que esta equivalencia extrema se alcanza en escenarios de 40 grados centígrados ambientales con 75 por ciento de humedad y 45 grados centígrados con 50 por ciento de humedad.

Golpes de calor

En 2023, México rompió el récord de muertes vinculadas al calor al registrar 421 decesos (88% por golpes de calor y 12% por deshidratación). De acuerdo con datos del INEGI y la Secretaría de Salud, la mayoría de los fallecimientos se concentraron en junio y julio en Sonora, Nuevo León, Baja California, Tamaulipas y Veracruz (80%).

La marca histórica de la temperatura más alta registrada en México es de 52.7 grados centígrados, medidos en la ciudad de Mexicali, Baja California, el 7 de agosto de 2025, superando el récord anterior de 52.5 grados registrado en San Luis Río Colorado, Sonora, en 1966.

En la Ciudad de México, el récord histórico en el Observatorio de Tacubaya es de 34.7 grados centígrados, alcanzados el 25 de mayo de 2024.

¿Qué hacer?

Las medidas de prevención de la OMS y los CDC se dividen en cuatro pilares: