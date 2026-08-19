UNAM: ampliar matrícula no es sólo abrir más lugares

Ante el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum para que la UNAM abra más espacios, el rector Leonardo Lomelí Vanegas respondió que la institución ya ha aumentado el número de estudiantes que recibe pese a que su presupuesto no ha crecido en términos reales durante más de ocho años.

El rector señaló que la Universidad hizo un esfuerzo para incrementar la matrícula de bachillerato el año pasado y que este año también trabajó para aumentar el ingreso a licenciatura.

“Vamos a ver cuándo cierran las cifras de este año, pero yo considero que sí estaremos por encima del ingreso del año pasado”, afirmó.

Lomelí explicó que este crecimiento se ha dado en un contexto de presupuesto prácticamente estancado en términos reales.

“La Universidad ha hecho un esfuerzo de austeridad en los últimos años, importante, de hecho, tenemos más de ocho años en los cuales el presupuesto no ha crecido en términos reales”, señaló.

Explicó que, aunque el presupuesto ha incorporado incrementos equivalentes a la inflación estimada, ésta no siempre coincide con la inflación que finalmente se registra, por lo que, en los hechos, la institución ha tenido menos recursos.

“Aun así hemos hecho un esfuerzo importante por mantener la matrícula e incluso por aumentarla”, insistió

No todos los lugares pueden ampliarse igual

Frente a la presión por incrementar la oferta educativa, Lomelí planteó que una de las alternativas es reorientar la demanda hacia carreras de menor demanda, donde actualmente existen lugares que no son utilizados.

El rector advirtió, sin embargo, que la situación es distinta en los programas que concentran una mayor cantidad de solicitudes.

“Hay carreras que sí están muy saturadas y que para poder ampliar la capacidad en esas carreras, pues, sinceramente, tendríamos que invertir más en espacios y en infraestructura para poder garantizar una educación de calidad”, expuso.

UNAM y gobierno federal deberán trabajar juntos

Lomelí reconoció que el problema no es exclusivo de la UNAM, sino que forma parte de un déficit más amplio de espacios de educación superior en el país.

“Al final, el problema de la oferta educativa en el país es que sigue siendo insuficiente para los estudiantes que están en edad de estudiar”, señaló.

Por ello, consideró que las instituciones de educación superior y el gobierno federal deben trabajar conjuntamente para incrementar la oferta y atender una demanda que actualmente supera los lugares disponibles.

Pero además de crear nuevos espacios, planteó aprovechar mejor los que ya existen.

La estrategia, dijo, debe ir acompañada de orientación vocacional, para que los jóvenes conozcan y consideren carreras que actualmente tienen lugares disponibles.