UNAM ignoró alertas en examen previo y llevó la prueba en línea a la licenciatura

La UNAM escaló al examen de ingreso a licenciatura de 2026 un modelo de aplicación en línea cuyos resultados ya habían mostrado señales estadísticas de atipicidad en una prueba previa, pero esas variaciones no fueron detectadas ni valoradas en su momento para ajustar la planeación del concurso, concluyó la Comisión Técnica de Personas Expertas.

El antecedente estuvo en el examen del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), aplicado en noviembre de 2025 con la misma plataforma tecnológica que posteriormente se utilizó para el concurso de ingreso a licenciatura.

La decisión de llevar el modelo hasta licenciatura estuvo precedida por la experiencia del Instituto Politécnico Nacional con la plataforma de Territorium Life.

Tras la cancelación del concurso de la Comipems para el ingreso al bachillerato público de la Zona Metropolitana del Valle de México, la UNAM y el IPN se incorporaron al esquema del ECOEMS, cuya aplicación en línea se realizó en junio de 2025.

El resultado de esa experiencia fue considerado positivo y sirvió como uno de los elementos para justificar el uso de la misma plataforma en el examen del SUAyED y, posteriormente, en el concurso de licenciatura de la UNAM de mayo y junio de 2026.

Sin embargo, derivado del análisis de la comisión, se encontró que esa presunción resultó endeble. Al comparar las distribuciones de aciertos de 2024 y 2025, así como el promedio histórico de 2021 a 2024, los expertos encontraron cambios en buena parte de las unidades analizadas: nueve de las 15 unidades o planteles estudiados presentaron variaciones respecto de 2024 y 12 frente al promedio histórico.

Además, los resultados superiores a 90 aciertos representaron 5.1 por ciento en 2024, frente a 3.7 por ciento en el promedio histórico de 2021-2024.

Aunque las curvas estandarizadas conservaron una forma global semejante, la Comisión calificó el comportamiento como una atipicidad relativa, más marcada en algunas unidades y programas.

El hallazgo más relevante, sin embargo, fue que en la documentación revisada no se advirtió que esas variaciones hubieran sido detectadas y valoradas en su momento para ajustar la planeación del examen de licenciatura de 2026.

Es decir, el modelo llegó a una aplicación de mayor escala sin que las señales estadísticas observadas fueran incorporadas a la evaluación de riesgos.

Así trabajó la Comisión:

Casi 6 semanas de trabajo

de trabajo 9 reuniones plenarias

plenarias 3 grupos de trabajo para analizar causas, propuestas de acción inmediata y comunicación de recomendaciones

y comunicación de recomendaciones Entrevistas con titulares de CEIDE, DEGAE y Abogacía General

Entrevista con Territorium Life, quien dio su hipótesis de lo sucedió

quien dio su hipótesis de lo sucedió Información solicitada a Secretaría General , Secretaría Administrativa, DEGAE, CEIDE y DGTIC

, Secretaría Administrativa, DEGAE, CEIDE y DGTIC Cuatro grupos de trabajo para integrar el informe final

Dos particularidades del contrato con Territorium: