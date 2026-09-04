FGR reconoce trayectoria de agentes de la Policía Federal Ministerial

Por su trayectoria, resultados operativos, disciplina y desempeño dentro de las áreas de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), 39 integrantes de la Policía Federal Ministerial (PFM) fueron reconocidos durante una ceremonia encabezada por la fiscal general Ernestina Godoy Ramos.

El acto se realizó en el Complejo Cultural Los Pinos, en la Ciudad de México, donde ocho mujeres y 31 hombres recibieron la distinción acompañados por sus familiares.

Los agentes galardonados forman parte de distintas áreas especializadas, entre ellas:

Investigación Policial

Operaciones Especiales

Asuntos Policiales Internacionales e Interpol

Operaciones de Alto Impacto

Combate al Delito de Secuestro

Despliegue Nacional e Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas

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Durante la ceremonia, Godoy Ramos destacó que la Policía Federal Ministerial cumple una función central dentro de la procuración de justicia, afirmó que su trabajo tiene incidencia directa en las investigaciones penales y en los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Reconozco su compromiso con México, con el pueblo, con sus familias y con esta institución”, señaló la fiscal, quien subrayó la importancia de mantener principios de disciplina, responsabilidad y respeto en el desempeño de las funciones ministeriales.

Referente para nuevas generaciones

La titular de la FGR sostuvo que desde el inicio de su administración se trabaja en la consolidación de un modelo de investigación e inteligencia, basado en herramientas científicas, análisis de información y experiencia operativa.

Añadió que los elementos reconocidos representan un referente para las nuevas generaciones de policías y agentes ministeriales que se incorporan a la institución.

Héctor Elizalde Mora, titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), señaló que la fortaleza de las corporaciones de investigación no depende únicamente de su capacidad operativa, sino de la calidad de las indagatorias, procesamiento oportuno de información y construcción de evidencias que puedan ser utilizadas en los procesos penales.

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El funcionario reconoció también el trabajo cotidiano de los agentes encargados de ejecutar órdenes de aprehensión, buscar personas desaparecidas, proteger víctimas, desarrollar líneas de investigación y participar en operativos que pueden prolongarse durante horas o implicar desplazamientos fuera de sus lugares de residencia.

Hoy quiero reconocer a cada Policía Federal Ministerial que cumple una orden de aprehensión, a quien busca una víctima desaparecida, a quien protege a una víctima, a quien sigue una línea de investigación durante días o meses”, expresó.

Manuel de Jesús Gómez Rojas, titular de la Policía Federal Ministerial, llamó a los agentes a mantener una actuación apegada a la legalidad, el profesionalismo, la integridad y el respeto a los derechos humanos.

Recordó que cada elemento representa no sólo a la FGR y a la Agencia de Investigación Criminal, sino al Estado mexicano, por lo que el uso de una placa, un uniforme o un arma institucional implica una responsabilidad adicional frente a la sociedad.

Concurso para crear himno

Durante el encuentro también se anunció la convocatoria para crear la letra del himno oficial de la Policía Federal Ministerial.

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Rosario Novoa Peniche, titular del Órgano de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional de Carrera, informó que el concurso estará dirigido al personal de la propia Fiscalía y buscará que la composición refleje la identidad, valores, responsabilidad y sentido de pertenencia de quienes forman parte de la corporación.

La propuesta ganadora recibirá un premio económico. El periodo para presentar trabajos permanecerá abierto del 4 de septiembre al 4 de noviembre de 2026.

La FGR señaló que la convocatoria pretende que el nuevo himno sea construido desde la experiencia de quienes participan diariamente en tareas de investigación ministerial, operaciones policiales y acciones relacionadas con la procuración de justicia en el país.