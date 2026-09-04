Procesan a adolescente de 16 años por homicidio en Durango

Un menor de edad de 16 años fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad penal en la comisión del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de un hombre de 42 años en Durango.

El adolescente de iniciales D. L G., asesino a Saúl Díaz Lares, quien perdió la vida a causa de una herida por arma de fuego penetrante de tórax.

De acuerdo con hecho que obra en la carpeta de investigación, el 30 de mayo del presente año, aproximadamente a las 02:20 horas, el adolescente D. L G., en compañía de una femenina y un masculino, se encontraban a bordo de un vehículo Nissan, línea Xtrail, color blanco, en la calle 8 de abril y 10 de junio de la colonia Tierra y Libertad de la ciudad capital.

En ese lugar citaron a Saúl, dónde abordo la unidad, iniciaron la marcha hacia el Puente Lasalle, sitió en el que, tras descender del automóvil, fue agredido por el ahora indiciado, quien sacó de entre su ropa un arma de fuego con la cual le disparó, posteriormente lo agresores se dieron a la fuga.

El Agente del Ministerio Público inició las investigaciones correspondientes estableciendo la responsabilidad del adolescente. La orden de aprehensión, fue cumplimentada por elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID).

Finalmente, se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso en la que el juez especializado en Menores Infractores, dictó la medida cautelar de internamiento en el Centro Especializado de Reintegración y Tratamiento para Menores Infractores (CERTMI), otorgando un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.