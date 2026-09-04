UNAM creará un mando único para el proceso de admisión tras fallas en examen

La Rectoría de la UNAM revisará y modificará la estructura y los procesos de ingreso a la Universidad, particularmente los relacionados con las áreas responsables de la admisión, luego de las fallas detectadas en el concurso de selección 2026-2027-1.

El rector Leonardo Lomelí informó además que se analiza la integración de un Comité Técnico Asesor de Personas Expertas que acompañe de manera permanente la adopción de modelos de evaluación, conforme a las mejores prácticas internacionales.

Las medidas responden a las recomendaciones planteadas por la Comisión Técnica de Personas Expertas que revisó el proceso de ingreso y cuyo informe final fue entregado este viernes a la Rectoría.

Entre las propuestas de la Comisión se encuentra establecer una nueva arquitectura de gobernanza en la que una sola instancia sea responsable de todo el proceso de ingreso, desde el diseño y construcción de los exámenes hasta su calificación, operación y entrega de resultados. Esa instancia deberá contar con estructura propia y autoridad para tomar decisiones vinculantes en todas las etapas.

Como segunda pieza, la Comisión recomendó integrar un Comité Técnico Asesor de especialistas nacionales e internacionales que acompañe de manera continua y no únicamente mediante revisiones ocasionales, con la tarea de renovar el modelo de evaluación de acuerdo con los avances tecnológicos e informáticos.

La Comisión también recomendó enriquecer el banco de reactivos en un plazo perentorio mediante protocolos de validación y piloteo, así como revisar las convocatorias para anticipar situaciones anómalas. En particular, planteó analizar las consecuencias para quienes incumplan las disposiciones, incluida la cancelación del examen cuando se acrediten conductas ilícitas.

Sin embargo, la Comisión advirtió que sus propuestas no resolverán por sí solas un problema que rebasa a la Universidad, ante la existencia de un entorno que propicia faltas y de un mercado dispuesto a ofrecer a las y los aspirantes atajos ilegítimos para ingresar.