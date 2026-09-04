Descartan necesidad de protección especial para políticos

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, descartó que los legisladores o políticos deban recurrir de manera generalizada a escoltas o medidas especiales de seguridad, pese a la muerte de su compañero de bancada, Zenyazen Escobar García, ocurrido este viernes en Veracruz.

Andamos con toda la confianza, por eso no es una exigencia de que los políticos o los gobernantes tengan protección personal; si alguien considera que debe garantizarse, yo creo que es muy plausible y muy adecuado que sigan las reglas para asignar protección”, dijo.

Ante el inminente arranque del proceso electoral del 2027, el morenista sostuvo que, pese a diversos hechos violentos, el país mantiene condiciones de tranquilidad para el desarrollo de las actividades políticas y electorales.

Hay un clima de tranquilidad, de paz. Los asesinatos como el de nuestro diputado son casos y acontecimientos aislados", afirmó.

Recalcó que están dadas las condiciones para realizar campañas electorales en Guerrero, Michoacán, Veracruz, Sinaloa y el resto del país, al señalar que no observa una alteración generalizada del orden público.

Ramírez Cuéllar recibió con incredulidad y tristeza la noticia del fallecimiento de su correligionario, que tenía 42 años de edad, cuyo cuerpo, con al menos un balazo en la cabeza, fue encontrado en un paraje de la comunidad La Gloria, en el municipio de Puente Nacional.

“Nos duele muchísimo, es una gran sorpresa. Yo creo que las investigaciones deben ir a fondo para esclarecer qué es lo que ocurrió. La condena absoluta al asesinato de políticos y de personas es clara, es contundente”, afirmó tras encabezar un acto de apoyo a Paulo Emilio García, nuevo dirigente de Morena en la Ciudad de México.

Adelantó que Morena buscará que en la sesión ordinaria, del próximo martes, la Cámara de Diputados emita un pronunciamiento para condenar el homicidio y expresar solidaridad con la familia del legislador.