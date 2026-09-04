Detienen a mujer que quiso extorsionar a negocio de gorditas con 300 pesos 

Una extorsionadora, que aseguró pertenecer al grupo delictivo "El Comando del Diablo", fue detenida en flagrancia por elementos de la Policía Estatal de Durango.

La mujer intentó cometer este delito con anterioridad en la Colonia Maderera, posteriormente intentó hacer lo mismo a la trabajadora de una tienda de conveniencia, a quien despojo de 200 pesos en efectivo, amagándola y diciéndole que se trataba del cobro de piso, además que supuestamente pertenecía al mencionado grupo del crimen organizado.

Se trata de Rosa Verónica “N”, de 32 años de edad, con domicilio en la colonia San Carlos de la ciudad capital, quien comenzó a querer extorsionar a empleados de diversos comercios, amenazándolos con que era parte del grupo criminal.

Esta acción delictiva la aplicó de nueva cuenta con una empleada de la tienda de conveniencia, que se ubica en la calle de Zacatecas entre las calles de Tabasco y Puerto de Ensenada, de la colonia Morga.

La víctima, empleada de dicha tienda, se encontraba en el exterior de la misma barriendo la calle, cuando llegó la presunta responsable, la cual le pidió que le diera 300 pesos por pago de protección, indicándole que la mayoría de los comerciantes de la zona estaban cooperando, en caso contrario gente de “la empresa” iba a ir por ella para desaparecerla.

La afectada accedió a darle 200 pesos, que era todo lo que traía y la presunta extorsionadora se retiró.

Foto: Especial

La empleada de la tienda de inmediato pidió ayuda a través del 911 y rápido llegaron elemento de la Policía Estatal quienes se dieron a la tarea de buscar a la mujer, quien fue alcanzada unas cuadras adelante, misma que fue identificada plenamente por la víctima.

Al momento de una revisión se le aseguraron los 200 pesos.

La trabajadora informó a los policías que no era la primera vez que acudía con la intención de extorsionarlos, a la vez que también fue identificada como ser la persona que intentó extorsionar a la trabajadora de un negocio de gorditas en la colonia Maderera.

Por lo anterior se procedió a la detención de Rosa Verónica “N”, quien al parecer padece de alguna enfermedad mental y problemas de adicción, misma que fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado.