UNAM abre la puerta a vetar a aspirantes que incurran en irregularidades

La UNAM abrió la posibilidad de establecer un veto para los aspirantes que incurran en conductas indebidas durante el examen de ingreso, de manera que no puedan volver a presentar la prueba en una siguiente convocatoria.

En entrevista posterior a la sesión del Consejo Universitario, el rector Leonardo Lomelí Vanegas fue cuestionado sobre posibles sanciones para quienes incurran en irregularidades durante el proceso de admisión.

Al preguntarle específicamente si podría establecerse un veto para presentar el examen al año siguiente, respondió:

“Bueno, eso tal vez sí, por supuesto.”

El rector explicó, sin embargo, que existe una diferencia jurídica importante: quienes presentan el examen son aspirantes, no alumnos, por lo que no se les puede aplicar una sanción disciplinaria en los mismos términos que a un estudiante de la Universidad.

“Es que esos son aspirantes, no podemos sancionar a quienes no son alumnos. Pero lo tendríamos que ver con el abogado”, señaló.

La posibilidad de impedir que un aspirante vuelva a concursar no está prevista en la convocatoria vigente, por lo que no se trata de una medida ya establecida por la UNAM.

El planteamiento del rector abre así la discusión sobre incorporar una consecuencia adicional para futuras convocatorias, aunque su viabilidad y alcances tendrían que ser revisados por la Abogacía General.