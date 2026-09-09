La UNAM alista cambios para centralizar el proceso de su examen de ingreso 

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reestructurará la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), como parte de los cambios derivados de la crisis registrada en el proceso de admisión a licenciatura de este año.

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, informó que la Universidad ya trabaja en la nueva estructura y estimó que la propuesta estará lista la próxima semana.

“Se va a reestructurar. Estamos trabajando en eso. Yo espero que la próxima semana ya tengamos la propuesta”, afirmó.

Explicó que el objetivo es concentrar en una sola instancia las distintas etapas relacionadas con el proceso de evaluación para el ingreso.

De esta manera, la UNAM dará seguimiento a una de las principales recomendaciones de la Comisión Técnica que analizó las irregularidades detectadas en el examen de ingreso a licenciatura de 2026.

Auditoría continúa

Respecto de la investigación interna para deslindar responsabilidades por las fallas registradas durante el proceso de admisión, Lomelí señaló que la auditoría interna de la Universidad continúa.

Precisó que corresponde a esa instancia determinar si existen responsabilidades una vez que concluya la revisión.

“Eso se hace cuando termina la auditoría. Entonces ahí se determina”, explicó.

El rector agregó que la auditoría interna depende del Patronato Universitario y cuenta con sus propios tiempos y procedimientos, aunque aseguró que existe conciencia de que debe concluir “lo más pronto posible”.

Hasta ahora, la Universidad no ha señalado públicamente a ningún funcionario como responsable de las fallas detectadas en el proceso de admisión; la determinación, en su caso, dependerá de las conclusiones de la auditoría.