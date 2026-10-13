UNAM enfrenta conflictos en planteles; suman protestas y agresiones

La Escuela Nacional Preparatoria 5 y los Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur y Naucalpan reportaron este martes distintos incidentes que involucraron a estudiantes, entre ellos agresiones y un conflicto que llevó a suspender las actividades académicas en uno de los planteles.

En el CCH Sur, la madre de una alumna cuestionó la versión institucional de los hechos y aseguró que había advertido previamente a las autoridades que su hija estaba siendo acosada y que la habían encerrado. La mujer sostuvo que, pese a su aviso, la estudiante fue golpeada minutos después.

La madre rechazó que lo ocurrido pudiera describirse como una riña entre estudiantes y afirmó que su hija fue agredida por personas a quienes no conoce.

También señaló que el viernes anterior había acudido a una mesa de diálogo para acompañar a colectivos estudiantiles y expresó sospechas sobre una posible relación entre su participación y la agresión.

Por su parte, la Dirección del CCH Sur informó, que el martes se registró un altercado entre estudiantes.

Afirmó que las autoridades del plantel atendieron la situación y brindaron acompañamiento y contención psicológica a una alumna involucrada, además de atención del Servicio Médico para evaluar su estado de salud. También proporcionaron orientación a su madre.

La Dirección agregó que inició el levantamiento de actas en la Oficina Jurídica para esclarecer los hechos, deslindar responsabilidades y determinar las medidas correspondientes. Asimismo, informó que trabajaba en la identificación de las personas involucradas.

REPORTAN AGRESIÓN EN EL CCH NAUCALPAN

Por separado, la Dirección del CCH Naucalpan informó que este martes, a las 15:30 horas, se reportó una agresión contra un alumno dentro de un aula.

La autoridades señalaron que integrantes de la Comisión Local de Seguridad del plantel atendieron la situación y que se tomarían las acciones legales correspondientes.

La Dirección rechazó toda forma de violencia entre universitarios y exhortó a la comunidad a conducirse de acuerdo con el Código de Ética de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Sin embargo, no precisó las circunstancias de la agresión, si el alumno sufrió lesiones, si recibió atención médica

SUSPENDEN ACTIVIDADES EN LA PREPA 5

En tanto, por la mañana la Dirección de la Escuela Nacional Preparatoria 5, informó que un grupo de personas encapuchadas manifestó su intención de ocupar las instalaciones. De acuerdo con esa versión, no se concretó un diálogo con el grupo.

Posteriormente, la Dirección denunció agresiones físicas, empujones e insultos, además de señalar que personas fueron expulsadas del auditorio.

Ante la situación, anunció la suspensión de las actividades académicas durante el resto del martes e informó que su Oficina Jurídica levantaría las actas correspondientes e iniciaría los procedimientos respectivos.

Los incidentes reportados en los tres planteles presentan circunstancias distintas. Mientras en la Prepa 5 las autoridades anunciaron la suspensión de actividades tras el conflicto, en los CCH Sur y Naucalpan se informó sobre actuaciones institucionales para atender los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Por otro lado, la Preparatoria 1, “Gabino Barreda”, continúa tomada, con lo que se suma otro plantel de bachillerato de la UNAM a los que enfrentan conflictos durante esta semana.

En la Preparatoria 8 “Miguel E. Schulz” estudiantes se manifestaron el lunes 12 de octubre para entregar un pliego petitorio y solicitar diálogo con las autoridades, lo que derivó en la suspensión de actividades académicas durante esa jornada.

De acuerdo con la Dirección, entre los acuerdos se encuentra gestionar mayor vigilancia en el Sendero Seguro, ampliar su recorrido, solicitar una segunda unidad de RTP para el turno nocturno y reparar los torniquetes de acceso.

En un comunicado emitido el martes, la institución informó que ya presentó los oficios correspondientes, aunque las solicitudes de seguridad y transporte seguían pendientes de respuesta.

Sobre los hechos ocurridos el lunes en la Facultad de Filosofía y Letras, la directora Mary Frances Rodríguez Van Gort precisó que entre las cinco personas involucradas en la confrontación por la compraventa de un teléfono celular había tres externas a la UNAM, una perteneciente al CCH Sur y otra a la Facultad de Trabajo Social.

La funcionaria aclaró que ninguna formaba parte de la comunidad de Filosofía y Letras y rechazó las versiones sobre la presencia de un arma, al señalar que ninguno de los involucrados portaba una.

Añadió que el caso continúa bajo seguimiento de las instancias correspondientes.