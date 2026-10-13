Aeronave realiza aterrizaje de emergencia en Aeropuerto del Norte

Una aeronave realizó un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto del Norte debido a una falla en el tren de la unidad en Nuevo León.

Los hechos se registraron en la terminal aérea que está ubicada por la carretera a Laredo en el ayuntamiento de Apodaca.

Protección Civil del estado informó que se registró un aterrizaje de emergencia por una falla en el tren de la aeronave, sin reporte de personas lesionadas.

“En el sitio reportaron sin riesgos para instalaciones e infraestructura”, precisó la dependencia estatal.

Actualmente, el Aeropuerto del Norte se encuentra en operaciones y sin contratiempos.

Colapsa puente peatonal

Un saldo de dos vehículos dañados, sin reporte de personas lesionadas dejó el derrumbe de un puente peatonal el cual resultó dañado por el golpe de un camión de plataforma que trasladaba maquinaria para la construcción del monorriel, en Monterrey.

Los hechos fueron reportados este martes sobre la avenida Constitución en su cruce con Gregorio Torres y Rafael Ramírez en el centro de la ciudad.

Protección Civil del estado atendió el percance que fue originado porque una plataforma la cual llevaba maquinaria golpeó al puente.

Debido a los hechos se requirió cerrar el carril exprés de la mencionada vía donde personal del municipio se encargó de las labores para el retiro de la estructura.

PCNL detalló que el vehículo responsable de los hechos es uno de la marca Kenworth con placas de circulación PJ602B el cual pertenece a la empresa PICIMEX.

Por fortuna no se registraron personas heridas en los sucesos que fueron atendidos por elementos de Protección Civil del estado, Protección Civil de Monterrey, Bomberos Nuevo León, la Policía de Monterrey, Movilidad de ese mismo ayuntamiento, así como CRUM.