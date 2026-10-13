Tras disculpa y reparación del daño, exoneran a Francisco Garduño por tragedia en INM

En una audiencia maratónica de más de siete horas, un juez federal en Ciudad Juárez, Chihuahua, determinó la noche de este martes extinguir las medidas judiciales y dar por cerrada la causa penal 237/2023 en contra del excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez.

El juez de control Víctor Hernández Calderón resolvió decretar el sobreseimiento del proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público, tras constatar que el exfuncionario cumplió a cabalidad con las condiciones fijadas dentro del acuerdo de solución alternativa para resarcir los daños del incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023.

La diligencia judicial comenzó a las 12:30 horas y contó con la intervención de la representación legal de Garduño, asesores jurídicos de las víctimas y la Fiscalía General de la República (FGR). A través de enlaces remotos, sobrevivientes y lesionados de la tragedia atestiguaron desde sus países de origen en Centro y Sudamérica el desahogo de las pruebas.

Durante la sesión se acreditó que el excomisionado dio cumplimiento integral a las medidas cautelares impuestas, que incluyeron el otorgamiento de una disculpa pública a las víctimas y deudos, el pago total acordado por la reparación económica del daño y el cumplimiento de las firmas periódicas ante el juzgado fronterizo.

Con este fallo se concluye la persecución penal en contra del titular de la política migratoria del sexenio anterior por los hechos donde 40 migrantes perdieron la vida y 27 más resultaron con lesiones graves.