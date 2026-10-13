Encapuchados intentan ocupar instalaciones de Prepa 5

Un grupo de personas encapuchadas, manifestó su intención de ocupar las instalaciones de la Escuela Nacional Preparatoria 5, “José Vasconcelos”, de la UNAM, informó este martes la Dirección del plantel.

De acuerdo con la versión oficial, las autoridades acudieron al auditorio para intentar establecer un diálogo con los inconformes, escuchar sus demandas y explicar las acciones de reestructuración y mejora previstas para esta nueva etapa administrativa. Sin embargo, señalaron que el grupo se negó a dialogar y expresó su intención de ocupar las instalaciones.

La Dirección también indicó que no ha podido corroborar si las personas encapuchadas pertenecen a la comunidad universitaria y advirtió que las decisiones que afecten las actividades académicas deben considerar a toda la comunidad, por lo que las acciones de un grupo no necesariamente representan la voluntad colectiva.

Prepa 1 continúa bajo resguardo de estudiantes

Por Ariel Rodríguez

La Escuela Nacional Preparatoria (EPN) Plantel No. 1 “Gabino Barrera” de la Universidad Nacional Autónoma de México continuará bajo resguardo de los estudiantes encapuchados que la tomaron el 7 de octubre “al no existir resoluciones firmes al 100%” con directivos de la institución.

Lo anterior fue comunicado por el grupo de alumnos tras sostener una mesa de diálogo con los directivos por más de cuatros horas en las instalaciones de la preparatoria.

En la reunión, a la cual asistió el director, Axayácatl Guzmán, se abordaron cuatro puntos esenciales para que los estudiantes liberen la preparatoria.

Estos fueron la forma de una carta de no represalias hacia los estudiantes que tomaron las instalaciones; atención inmediata y sanciones definitivas ante denuncias por acosos contra docentes y trabajadores; sanciones hacia los directivos señalados de acoso, entre ellos el director; y espacios de libre expresión, denominados “cubos”.

Será hasta el miércoles 14 de octubre cuando se reanude una nueva mesa de diálogo para analizar el cumplimiento de las demandas del movimiento estudiantil y la posible reapertura del plantel.

Jornada de diálogo

Integrantes del movimiento estudiantil que el pasado 7 de octubre tomó las instalaciones de la Escuela Nacional Preparatoria (EPN) Plantel No. 1 “Gabino Barrera” permitieron este lunes el ingreso a directivos de la institución para arrancar la mesa de diálogo que podría resultar en la apertura de la escuela.

Tras cinco días de haber tomado las instalaciones, los presuntos alumnos encapuchados –que supuestamente pasan día y noche en la preparatoria– arrancaron la mesa de diálogo con varios puntos a discutir, entre estos, los señalamientos de acoso sexual en contra del director, Axayácatl Guzmán, quien también estuvo presente en la reunión.

El primero de acuerdo quedó pactado alrededor de las 14:30, cuando empezó a circular una carta de no represalias contra estudiantes parte del movimiento firmada por el director del plantel. Sin embargo, aún había varios puntos por abordar, incluyendo un recorrido a las instalaciones.

La mesa de diálogo podría demorar todo el día e incluso reanudarse para el siguiente, afirmó un padre de familia que miraba la discusión desde las afueras del plantel.

Momentos antes de que iniciara la reunión, un grupo de padres de familia se hizo presente para que mostrara su apoyo a los alumnos. Lo anterior, luego de que el representante legal de la institución presuntamente amagara con llamar al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) porque los alumnos son menores de edad.