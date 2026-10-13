IMSS reporta abasto de medicamentos de entre 94 y 96 por ciento en unidades de medicina familiar

El Instituto Mexicano del Seguro Social reporta un abasto de medicamentos de entre 94 y 96 por ciento en tres de sus Unidades de Medicina Familiar en la Ciudad de México. Durante un recorrido realizado por Grupo Imagen en las clínicas 46 , 22 y 26 ,se constató la operación de las farmacias y los procedimientos que se aplican cuando algún medicamento no está disponible.

En estas farmacias se surten recetas de medicamentos de uso general, de alto costo y controlados, bajo procedimientos específicos para garantizar su entrega a los derechohabientes.

“Estamos en la Unidad de Medicina Familiar número 22. Soy la directora de esta unidad. Nos encontramos en la farmacia, donde se surten los medicamentos a todos los derechohabientes que nos acompañan día a día, tanto medicamentos de alto costo, los llamados controlados de transcripción y los medicamentos sustantivos”, comentó la doctora Isabel Guadalupe Lima Domínguez, directora de la UMF 22 del IMSS.

La operación de las farmacias se mantiene en dos turnos, matutino y vespertino, con áreas destinadas a distintos tipos de medicamentos, desde sólidos y líquidos hasta ampolletas y vacunas.

“Operamos de manera normal. Por el momento tenemos un surtimiento de recetas aproximado al día de mil 600 acumulado. Funcionamos en dos turnos, matutino y vespertino”.

“Contamos con área de sólidos, líquidos y ampolletas. También tenemos un área de vacunas y así es como estamos divididos”, informó Juan Carlos Monreal Mondragón, oficial de Farmacia, UMF 26 del IMSS

Además, existe un espacio destinado a medicamentos controlados, incluidos aquellos sujetos a medidas especiales de vigilancia y regulación. Su entrega a los pacientes requiere cumplir con los controles establecidos.

Pero ¿qué sucede cuando un derechohabiente acude a la farmacia y el medicamento indicado en su receta no está disponible?

De acuerdo con el procedimiento explicado durante el recorrido, se realizan gestiones administrativas para buscar una alternativa terapéutica, localizar el medicamento en otra unidad médica o, en caso necesario, autorizar una compra emergente. El objetivo es que el paciente pueda recibirlo en un plazo no mayor a 72 horas.

“El área de farmacia les indica que pasen al área de Administración con una servidora para que yo haga la gestión. Vemos si hay cambio terapéutico para ese medicamento, para que le den uno similar. Si no hay esa opción, podemos hacer un traspaso en otras unidades. Si no existe la opción, es cuando hacemos la autorización de compra emergente para que el paciente se lleve el medicamento”, informó Rosa Laura Dorantes Rodríguez, administradora de la UMF 46 del IMSS.

Así, durante el recorrido por las clínicas 46, 22 y 26, Grupo Imagen documentó los niveles de abasto reportados y los mecanismos administrativos previstos por el IMSS para atender los casos en los que una receta no puede surtirse de manera inmediata.