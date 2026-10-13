Huracán Simón cobra fuerza y escala nuevamente a Categoría 2

El ciclón tropical Simón se reintensificó durante la noche de este martes a huracán categoría 2 en la escala Saffir-Simpson frente a las costas del occidente mexicano. A pesar de su incremento en la fuerza de sus vientos, autoridades meteorológicas precisaron que su estructura compacta y lento desplazamiento limitarán los efectos catastróficos directos sobre el territorio nacional.

De acuerdo con el reporte más reciente emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el centro del huracán Simón se localiza a 195 km al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 345 km al sur-suroeste de Mazatlán, Sinaloa.

El fenómeno meteorológico registra vientos máximos sostenidos de 175 km/h, con rachas que alcanzan los 215 km/h, manteniendo un desplazamiento hacia el oeste a una velocidad muy lenta de apenas 4 km/h.

"Se prevé que durante los próximos dos días permanezca semiestacionario sobre el océano Pacífico. Debido a que se trata de un ciclón compacto y con poco desplazamiento, no se esperan efectos significativos directos sobre las costas de México; no obstante, mantendrá desprendimientos nubosos e intensificación de oleaje", detalló el organismo.

A pesar de su lejanía, la amplia circulación de Simón mantendrá un pronóstico de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en el este y sur de Nayarit, así como chubascos aislados (5 a 25 mm) en el centro y sur de Sinaloa.

Asimismo, las corporaciones de Protección Civil y la Secretaría de Marina alertaron por condiciones marítimas adversas, estimando oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura y rachas de viento de 40 a 50 km/h en la franja costera de Jalisco, Nayarit, Sinaloa y el sur de Baja California Sur. Por estas condiciones, se estableció una zona de vigilancia permanente por efectos de huracán en las Islas Marías, Nayarit.

Claves del Huracán Simón Categoría 2:

Categoría: Huracán Categoría 2 (Escala Saffir-Simpson).

Ubicación: 195 km al oeste de Cabo Corrientes, Jal., y 345 km al sur-suroeste de Mazatlán, Sin.

Vientos y rachas: Sostenidos de 175 km/h y rachas de hasta 215 km/h.

Zona de alerta:

Islas Marías, Nayarit, y costas de Jalisco, Sinaloa y Baja California Sur.