UNAM denunciará a apps de reparto que vendan alcohol a menores de edad en CCH

Leonardo Lomelí defendió los controles de acceso en los planteles y sostuvo que los torniquetes tienen más consecuencias positivas, aunque su instalación debe discutirse con las comunidades escolares.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reportará los casos en que identifique la distribución de bebidas alcohólicas a menores de edad mediante aplicaciones de reparto, advirtió el rector Leonardo Lomelí Vanegas, quien señaló que esta práctica viola la ley.

“Están violando la ley, porque no deberían de distribuir alcohol a menores de edad”, afirmó al ser cuestionado sobre los reportes de consumo de bebidas alcohólicas en los Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH) y la entrega de estos productos mediante plataformas digitales.

Reproducir Lomelí puntualizó que las plataformas incurren en una falta legal directa al abastecer bebidas embriagantes a estudiantes de bachillerato.

El rector señaló que, cuando se identifiquen estos casos, se dará aviso a las instancias correspondientes.

Ante este problema, Lomelí defendió los controles de acceso instalados en algunos planteles universitarios, al señalar que buscan impedir el ingreso de alcohol y otras sustancias.

“Precisamente controlar el acceso para que no ingresen este tipo de sustancias”, respondió al explicar el propósito de estas medidas.

Cuestionado sobre la posibilidad de extender los torniquetes a más escuelas, pese a que algunos estudiantes se oponen a ellos, el rector sostuvo que la decisión debe analizarse en cada plantel y dialogarse con su comunidad.

“Yo creo que al final hay más consecuencias positivas de tener este tipo de controles de acceso”, afirmó.

Lomelí agregó que la instalación de estos dispositivos también involucra a los padres de familia, al tratarse de medidas relacionadas con el acceso y la seguridad de los estudiantes.