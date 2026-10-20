Alerta en CCH por alcohol y drogas vía aplicaciones; Sheinbaum pedirá informe al CNI

Tras darse a conocer que alumnos del CCH de la UNAM han adquirido drogas y alcohol por medio de apps, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que esta modalidad de venta entre jóvenes la ubicó cuando fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México, por lo que se debe evitar a nivel federal.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la Jefa del Ejecutivo fue consultada por Excélsior sobre esta modalidad de venta.

Al respecto, dijo que el Centro de Inteligencia no ha informado sobre la problemática en los campus Sur y Oriente del CCH, sin embargo, no descartó la posibilidad al haber detenido en su gestión en el Gobierno capitalino a distribuidores de drogas.

“Si puede haber plataformas que distribuyan lamentablemente droga. Cuando estaba en la Ciudad, no sé ahora, tengo que preguntar CNI, no se ha informado en el Gabinete, pero cuando estábamos en la Ciudad se detuvo a varios distribuidores a través de plataformas de distintas drogas. Es un trabajo que se puede hacer desde los estados y a nivel federal. Hay que evitar que esto ocurra”, refirió.

El consumo de alcohol y otras sustancias entre estudiantes encendió las alertas en los Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH) de la UNAM.

En el plantel Oriente, las autoridades aseguran que atienden diariamente a alumnas que han consumido; en el Sur, el director advirtió que algunos jóvenes esconden bebidas alcohólicas en termos, las solicitan por aplicaciones de reparto y se reúnen en el exterior de la escuela, particularmente en días que requieren especial atención, como los viernes posteriores al pago de las becas.