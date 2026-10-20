Estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí resultan intoxicados por fuga de gas

Estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) procedieron a evacuar instalaciones debido a la fuga o acumulación de gas o monóxido de carbono en el área de Fisioterapia.

Tras el reporte, los cuerpos de emergencia y elementos de seguridad arribaron al sitio e iniciaron con el despeje de las áreas y el resguardo de la zona.

El percance ocurrió en el inmueble universitario localizado en el cruce de las calles Francisco Peña y Benigno Arriaga, en el sector de la colonia Del Real e Himno Nacional.

Personal de Protección Civil de San Luis Potosí realizó el recorrido por la universidad para realizar las revisiones técnicas de seguridad.

Estudiantes de la universidad Foto: Especial

El reporte preliminar señala que el origen del problema estaría vinculado a un fallo en un calentador o caldera destinado al servicio de las albercas de hidroterapia del complejo debido a la falta de mantenimiento.

Durante la revisión a la comunidad estudiantil, tres alumnas resultaron afectadas y presentaron cuadros de mareos, dolor de cabeza y desmayos.

Debido a la severidad de los síntomas, una de ellas fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Las autoridades educativas suspendieron las actividades mientras se efectúan los peritajes correspondientes.