Estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí resultan intoxicados por fuga de gas
Las autoridades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) suspendieron las actividades mientras se efectúan los peritajes correspondientes
Estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) procedieron a evacuar instalaciones debido a la fuga o acumulación de gas o monóxido de carbono en el área de Fisioterapia.
Tras el reporte, los cuerpos de emergencia y elementos de seguridad arribaron al sitio e iniciaron con el despeje de las áreas y el resguardo de la zona.
El percance ocurrió en el inmueble universitario localizado en el cruce de las calles Francisco Peña y Benigno Arriaga, en el sector de la colonia Del Real e Himno Nacional.
Personal de Protección Civil de San Luis Potosí realizó el recorrido por la universidad para realizar las revisiones técnicas de seguridad.
El reporte preliminar señala que el origen del problema estaría vinculado a un fallo en un calentador o caldera destinado al servicio de las albercas de hidroterapia del complejo debido a la falta de mantenimiento.
Durante la revisión a la comunidad estudiantil, tres alumnas resultaron afectadas y presentaron cuadros de mareos, dolor de cabeza y desmayos.
Debido a la severidad de los síntomas, una de ellas fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.
Las autoridades educativas suspendieron las actividades mientras se efectúan los peritajes correspondientes.