UNAM alerta por consumo de alcohol y sustancias en CCH; alumnos lo piden por app

El consumo de alcohol y otras sustancias entre estudiantes encendió las alertas en los Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH) de la UNAM. En el plantel Oriente, las autoridades aseguran que atienden diariamente a alumnas que han consumido; en el Sur, el director advirtió que algunos jóvenes esconden bebidas alcohólicas en termos, las solicitan por aplicaciones de reparto y se reúnen en el exterior de la escuela, particularmente en días que requieren especial atención, como los viernes posteriores al pago de las becas.

“Todos los días, no hemos pasado un solo día donde no tengamos que atender a una alumna que haya consumido o alcohol o alguna otra sustancia”, afirmó María Patricia García Pavón, directora general del CCH, durante una reunión con madres y padres de familia del plantel Oriente.

La declaración se suma a las advertencias del director del CCH Sur, Noé Israel Reyna Méndez, quien pidió a las familias revisar las mochilas de sus hijos y mantenerse pendientes de sus actividades fuera de la escuela, ante las dificultades para detectar todas las formas en que los estudiantes pueden acceder al alcohol.

El directivo explicó que algunos jóvenes ocultan bebidas alcohólicas en termos para introducirlas al plantel y que las autoridades han identificado casos en los que solicitan alcohol mediante aplicaciones como Uber y DiDi para recibirlo en el camellón de Boulevard Cataratas, conocido como “Torres”, frente a la escuela.

Según su exposición, la UNAM ya estableció contacto con representantes de ambas plataformas por estos casos y ha tomado imágenes de repartidores que realizan entregas en la zona, ante la preocupación de que se suministren bebidas alcohólicas a menores de edad.

Piden poner lupa a las becas

Reyna Méndez pidió a madres y padres vigilar también el dinero que llevan sus hijos y el uso que hacen de sus becas. Durante la reunión señaló que los viernes posteriores al pago de estos apoyos requieren especial atención por las reuniones de estudiantes en el exterior del plantel y las situaciones de consumo que, de acuerdo con las autoridades, se presentan en esos espacios.

El director se refirió particularmente al camellón de “Torres”, donde se reúnen jóvenes y se han reportado situaciones relacionadas con el consumo de alcohol. Las autoridades universitarias han solicitado presencia policial preventiva y acciones coordinadas con las alcaldías Álvaro Obregón y Coyoacán, cuyos límites atraviesan la zona.

La preocupación no se limita a las bebidas alcohólicas. Durante la reunión sobre seguridad en el CCH Sur, Manuela Luna Briseño, coordinadora de enlace con instancias de gobierno de la Secretaría de Prevención y Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria, mostró una imagen relacionada con la detención de una persona adulta a la que, según explicó, se le encontró una cantidad importante de marihuana que presuntamente vendía en las inmediaciones del plantel.