Llenan de flores de cempasúchil y calaveras la tumba de “El Mencho”

Llena de flores de cempasúchil y calaveras vestidas de manta, con canastos llenos de flores, así luce la tumba de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, quien fuera líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las florerías encargadas de elaborar los arreglos florales compartieron imágenes en las que se puede observar una enorme calavera al centro de la tumba.

A los costados se encuentran una cruz decorada con flores, la figura de un gallo y dos calaveras con canastos.

A los lados de la tumba también se observan más calaveras con sombreros y vestidos de manta, todas con canastos llenos de flores.

Además, se colocaron algunas calabazas, la figura de un felino y una imagen de San Judas Tadeo.

Otras tres lápidas, una ubicada a un costado y dos frente a la tumba, también fueron cubiertas con la decoración.

Nemesio Oseguera fue abatido el pasado 22 de febrero durante un operativo de las fuerzas federales en Tapalpa, Jalisco.