Nuevo campus de la UNAM en el suroriente de CDMX iniciará obras en 2027 y operará en 2028

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) prevé iniciar operaciones en 2028 en su nueva Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) en el suroriente de la Ciudad de México, cuya construcción comenzaría el próximo año y para la que actualmente se analizan tres posibles terrenos.

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, explicó que las ubicaciones están en evaluación junto con el gobierno capitalino, a partir de las características de los predios, las posibilidades de crecimiento de la escuela y las condiciones de acceso para los estudiantes.

Aunque no reveló cuáles son los tres terrenos ni las alcaldías donde se encuentran, señaló que el proyecto contempla una zona que comprende Xochimilco, Tláhuac y una parte de Iztapalapa.

“Tenemos tres ubicaciones posibles en el suroriente; lo tenemos que revisar en función del terreno, de las capacidades que podría tener en su momento para crecer y estamos trabajando eso con el gobierno de la ciudad”, dijo.

El rector agregó que la ubicación deberá facilitar el traslado de los estudiantes y que las condiciones de seguridad y vialidad también serán factores relevantes para determinar dónde se construirá el plantel.

La selección del terreno y la elaboración del proyecto ejecutivo son pasos previos para establecer el costo de la obra. Lomelí señaló que, en principio, el gobierno de la Ciudad de México ofreció hacerse cargo de la construcción, mientras que la nueva escuela será parte de la UNAM.

Por ello, indicó que todavía no existe una cifra definitiva de inversión, pues ésta dependerá del proyecto ejecutivo.

Medicina y carreras ambientales, entre las opciones

En cuanto a la oferta académica, Lomelí indicó que Medicina está entre las carreras consideradas, debido a su alta demanda, aunque la definición dependerá de las necesidades de la zona y de las áreas que tendrán mayor desarrollo en el futuro.

También planteó la posibilidad de incorporar programas relacionados con el medio ambiente, dada la vocación de esa región de la capital.

En el análisis participa la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del gobierno federal, cuya aportación consistirá en compartir estimaciones sobre las áreas científicas y tecnológicas que podrían desarrollarse durante las próximas dos o tres décadas.

El rector aclaró que la decisión sobre las carreras corresponde a la Universidad, en ejercicio de su autonomía.

“Esa es una decisión autónoma de la Universidad”, afirmó al ser cuestionado sobre la participación de la dependencia federal en el diseño académico del proyecto.

La capacidad de 20 mil estudiantes será gradual

La nueva ENES tendrá una capacidad prevista de hasta 20 mil estudiantes, aunque no comenzará con esa matrícula desde su apertura.

Lomelí explicó que el crecimiento será gradual, como ocurre con las escuelas de nueva creación, por lo que la capacidad total se alcanzará conforme avance la incorporación de estudiantes.

La construcción estará a cargo del gobierno capitalino, de acuerdo con el esquema planteado hasta ahora, mientras que la Universidad será responsable de la escuela.

Lomelí explicó que las conversaciones sobre el proyecto comenzaron hace más de un año y que la posibilidad se concretó recientemente con el gobierno de la Ciudad de México. Añadió que el esquema tiene antecedentes en otros proyectos de la UNAM desarrollados en colaboración con gobiernos estatales.