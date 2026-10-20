Gobierno de México rechaza ante la ONU observaciones del Comité contra la Desaparición Forzada

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, externó la postura del Gobierno de México ante la Tercera Comisión de las Naciones Unidas.

En un mensaje difundido en sus cuentas de redes sociales, la titular de Segob refirió que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría, Arturo Medina, refutó la interpretación emitida por el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) en la primera aplicación del artículo 34 de la Convención a México.

Subrayó que durante su intervención, el funcionario sostuvo de manera firme que el Estado mexicano “no consiente ni tolera” la comisión de este delito.

Asimismo, destacó las acciones prioritarias impulsadas por el Gobierno Federal para atender esta problemática, entre las que destacan el fortalecimiento institucional de la Comisión Nacional de Búsqueda y de las fiscalías especializadas.

Rodríguez mencionó que el subsecretario Medina enfatizó la consolidación del mecanismo de identificación humana y la integración de un grupo de especialistas nacionales e internacionales encargados de revisar, con rigor científico, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.

Como resultado de estas estrategias, que incluyen la implementación de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata, el subsecretario informó que en lo que va del año se ha logrado la localización de más de 16,000 personas en el país, reafirmando el compromiso gubernamental con la verdad y la justicia.