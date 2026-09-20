Aeromexico responde a versiones sobre supuesta bases de datos

Aeroméxico informó que inició una investigación exhaustiva tras detectar publicaciones en las que se afirma que una supuesta base de datos con información de sus clientes está siendo comercializada a terceros, con el fin de verificar la veracidad y alcance de los hechos.

A través de un comunicado, la aerolínea detalló que, con base en el análisis técnico preliminar disponible, no se ha identificado el compromiso o exposición de información financiera, datos de tarjetas de pago ni contraseñas de acceso a cuentas de usuarios, incluidas las del programa de fidelidad Aeroméxico Rewards.

"Esta situación no ha generado afectación alguna en nuestras operaciones. Colaboraremos con las autoridades en la investigación correspondiente e informaremos oportunamente cualquier avance relevante", puntualizó la empresa aérea.

Como medida preventiva de seguridad digital, la compañía recomendó a sus clientes mantenerse atentos ante posibles correos electrónicos, mensajes de texto o llamadas inusuales que soliciten datos personales o bancarios.

El pronunciamiento de la aerolínea ocurre luego de que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) informara sobre la detección en la plataforma Telegram de una supuesta base de datos con más de 15 millones de registros de clientes.

La autoridad federal señaló que inició una investigación de oficio para determinar el origen de la información y verificar el cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, tras obtener una muestra de 100 mil registros que incluían nombres, correos electrónicos, números telefónicos y fechas de nacimiento.