Ante los llamados del gobierno de los Estados Unidos, de que México debe actuar con más firmeza ante los grupos de la delincuencia organizada, la presidenta Claudia Sheinbaum endureció su postura al enfatizar que la injerencia genera violencia.

Desde Culiacán, Sinaloa, la titular del Ejecutivo insistió en que su administración no acepta ni aceptará la injerencia de otros países, como los Estados Unidos, que, dijo, ha intervenido en asuntos internos de México en varios momentos de la historia.

En el mitin en Culiacán, Sheinbaum sentenció: “aquí, en Sinaloa, es pertinente decir que la injerencia no resuelve los problemas. La injerencia provoca violencia. ¿Qué pide México? Soberanía, cooperación para el desarrollo, que es lo que genera paz. No queremos injerencia de ningún gobierno extranjero en nuestro territorio, los mexicanos definimos nuestro futuro”.

El 25 de julio de 2024, Ismael Zambada, El Mayo, fue traicionado por Joaquín Guzmán López, y en un operativo en el que habría participado el FBI, el líder del cártel de Sinaloa fue llevado a los Estados Unidos, desatando una ola de violencia en la entidad que se mantiene a la fecha.

Por ello, dijo Sheinbaum, Sinaloa es un ejemplo de que la intervención extranjera genera violencia

La titular del Ejecutivo recalcó que en “Sinaloa lo deciden las y los sinaloenses. El presente y el futuro de Sinaloa es de los sinaloenses, es del pueblo de México, y es muy importante decirlo. Lo repito: la injerencia genera violencia”.

Sheinbaum reiteró, además, que las fuerzas armadas que ya se encuentran desplegadas en Sinaloa, no se retirarán de la entidad, y se mantendrá la actual estrategia de combate al crimen organizado.

Adelantó que a partir de la próxima semana, acudirán a la entidad los secretarios del gabinete y los titulares de las dependencias del gabinete ampliado para trabajar directamente con el gobierno estatal en la resolución de problemas de finanzas, agricultura, educación, deporte, etcétera, y ofreció recursos extraordinarios para la entidad.

Añadió que “va a venir también el secretario de Hacienda, la subsecretaría de egresos, para apoyar a Sinaloa con un presupuesto extraordinario para atender al pueblo de Sinaloa”.

Adelantó que en Sinaloa se construirán 20 planteles de bachillerato y diez centros deportivos, para brindar educación y actividad física a adolescentes y jóvenes y evitar que se involucren con grupos de la delincuencia organizada que operan en la entidad.

Además, se otorgará un mes más de subsidio a la electricidad que se suministra a la entidad debido al alto consumo que se requiere durante la época de calor.