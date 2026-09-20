IMSS y ANDA firman convenio para afiliar a actores y artistas independientes

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Asociación Nacional de Actores (ANDA) firmaron un convenio para la Incorporación Voluntaria al Régimen Obligatorio de las personas trabajadoras independientes.

El objetivo es beneficiar a los profesionistas que “prestan sus servicios personales independientes en actuación, imagen, interpretación, voz, doblaje, canto, danza, música, declamación, conducción, imitación, modelaje, entre otras actividades afines”.

Dicho acuerdo garantiza la seguridad social para los agremiados de la ANDA, quienes a su vez pueden incluir a sus beneficiarios: esposo, esposa, concubino, concubina e hijos menores de 16 años.

En la firma estuvieron presentes el secretario general de la ANDA, Omar Uriel Fierro Marcen, y la directora de Incorporación y Recaudación del IMSS, Luisa Obrador Garrido Cuesta, quien señaló que las personas incorporadas podrán gozar de los cinco seguros que ofrece el Instituto: Seguro de Riesgos de Trabajo; de Enfermedades y Maternidad; Invalidez y Vida; Guarderías y Prestaciones Sociales.

“También un tema muy importante es la cotización de las semanas para el Seguro de Cesantía en Edad Avanzada. Y que puedan tener la tranquilidad de su pensión”.

En tanto, el secretario general de la ANDA señaló que en una primera etapa, más de 25 trabajadores se afiliarán al Seguro Social.

“Sabemos que no solamente es ir al doctor, hay guarderías, hay medicinas y tienen unos centros espectaculares de salud, por eso también, para nosotros es de suma importancia tener este convenio para que todos los compañeros puedan seguir contando con ese beneficio”, dijo.

Omar Fierro añadió que la ANDA busca continuar la colaboración con el IMSS a través de distintos acuerdos, como, por ejemplo, trabajar de manera conjunta para utilizar la red de teatros del Instituto en todo el país y promover la cultura.