Tras 14 días desaparecido, hallan sin vida a Josué, alumno de la Universidad Veracruzana

El estudiante Josué Hernández Cayetano, de 21 años, alumno de la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana, fue localizado muerto luego de permanecer 14 días desaparecido en la capital del estado.

La Comisión Estatal de Búsqueda confirmó la desactivación de la ficha este viernes, mientras la UV emitió esquelas oficiales lamentando el fallecimiento.

Hernández Cayetano, quien también era alumno del Centro de Idiomas, salió de su domicilio el sábado 5 de septiembre a bordo de una camioneta Nissan X-Trail negra y desde entonces no se tuvo rastro de él. Su desaparición generó inquietud entre sus compañeros y académicos.

La Fiscalía General del Estado no ha informado las causas de la muerte ni la línea de investigación que se sigue. La comunidad estudiantil reclamó protocolos efectivos de protección, alumbrado y vigilancia en los accesos a facultades, así como claridad en las investigaciones de casos recientes que involucran a jóvenes universitarios en Xalapa.

Este 2026 se convirtió en uno de los años más violentos para la Universidad Veracruzana. Con seis estudiantes fallecidos —todos con esquelas institucionales emitidas por la UV— el registro marca un incremento que ya preocupa a la comunidad universitaria. La cifra incluye homicidios, accidentes viales y un caso de desaparición seguido de hallazgo sin vida.

Los casos más impactantes de los que ha dado cuenta la UV son el homicidio de Melanie Michelle Méndez Morales, de 24 años y Luis Fernando Hernández Ibáñez, de 28, estudiantes de la Facultad de Psicología en Xalapa, que hasta la fecha no ha quedado esclarecido públicamente.

Juan José Martínez Díaz, de 19 años, estudiante de Ingeniería Mecánica Eléctrica en Orizaba, quien tuvo un accidente mortal cuando conducía su motocicleta, un caso similar al de Jonathan Juárez, estudiante de Contaduría en la región Xalapa.

Además, el joven Jesús Abraham Castillo del Ángel, de 21 años, perdió la vida el pasado 16 de septiembre en un accidente automovilístico en la región de Tuxpan.

El estudiante Josué Hernández Cayetano, de 21 años, alumno de la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana. Foto: Especial

En Jalisco hallan sin vida a joven estudiante

Por Andrés Mendoza

Días atrás, autoridades de Jalisco confirmaron el hallazgo sin vida de Karla Margarita Pérez Jiménez, estudiante de Medicina de 22 años y quien había sido reportada como desaparecida a principios de esta semana.

La víctima, originaria de Irapuato, Guanajuato, se había trasladado a Jalisco para cursar sus estudios en la Universidad Cuauhtémoc Guadalajara (UCG).

De acuerdo con las alertas de búsqueda emitidas por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, su último contacto se registró el pasado 14 de septiembre.

El esclarecimiento sobre el paradero de la estudiante fue notificado por su hermano, Carlos Pérez, quien en Facebook compartió un mensaje de agradecimiento hacia la ciudadanía y los usuarios de redes sociales que apoyaron en la difusión de la ficha oficial.

Cada mensaje, cada llamada, cada oración y cada muestra de solidaridad significó muchísimo para nuestra familia. Nunca podremos agradecer lo suficiente todo el apoyo que recibimos durante estos días”, compartió.

Lamentó la forma en que tuvo que concluir la búsqueda tras haber viajado a la entidad con la esperanza de ubicar a su hermana con vida.

Yo dije que venía por mi hermana y no me regresaba sin mi hermana, y hoy, con el corazón completamente destrozado, me toca regresar con ella, pero de una manera que jamás hubiera querido”, agregó.

Exhortó a la población a mantener el respaldo hacia las familias que continúan enfrentando casos de desaparición en el país.

Por su parte, la Universidad Cuauhtémoc expresó sus condolencias a los allegados y compañeros de la joven, destacando el compromiso que mantuvo durante su formación profesional en el área de la salud.

Acompañamos a su familia en este momento de profundo dolor, haciendo extensivas nuestras condolencias y nuestro cariño a quienes tuvieron la dicha de compartir con ella. Que su memoria permanezca siempre entre nosotros. Descanse en paz, Karla".

Las autoridades locales no han precisado el lugar exacto ni las condiciones en las que se realizó la localización del cuerpo.