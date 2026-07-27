Caso Dafne: Prohíben revelar detalles tras audiencia contra Jorge "N" y Estrella "N"

Luego de 16 horas de diligencias en el Centro Integral de Justicia de Altamira, Tamaulipas, la defensa de Jorge Luis “P” —director de la Academia Militarizada Doenitz— y de la instructora Estrellita “M” solicitó la ampliación del término constitucional a 144 horas. La jueza de control ordenó que las diligencias se reanuden el próximo 30 de julio a las nueve de la mañana.

Por la madrugada del lunes, los abogados de la familia de Dafne Zapata Quintos, la adolescente de 13 años que perdió la vida el 16 de julio en ese plantel ubicado en Ciudad Madero, al sur de Tamaulipas, informaron que la jueza —a quien identificaron únicamente como Siria— pidió a las partes abstenerse de divulgar información sobre lo ocurrido en la audiencia.

“La jueza de control nos ha instruido no revelar lo acontecido en la audiencia, porque podría afectar el debido proceso, la investigación y a las demás partes involucradas”, declaró Lisset Alejandra Flores, asesora legal de la familia, acompañada por Gabriel Zapata Enríquez.

La abogada precisó: “Lo que sí podemos comentar es que la defensa solicitó la ampliación del término constitucional a 144 horas y se fijó como fecha para continuar el 30 de julio a las nueve de la mañana, en este mismo recinto judicial”.

Agregó que no podían dar más detalles sobre las medidas cautelares dictadas contra Jorge Luis y Estrellita.

Captura de Estrellita, implicada en el feminicidio de Dafne. Facebook

Yanina “N” presentará testigos

Por su parte, Gabriel Zapata manifestó su satisfacción con el trabajo de la Fiscalía General de Justicia y del Poder Judicial.

La abogada Flores añadió: “Se está haciendo un buen trabajo; la Fiscalía ha realizado una investigación exhaustiva. La cantidad de datos de prueba presentados durante la audiencia refleja todos los actos de investigación que sustentan la solicitud de vinculación a proceso. Consideramos que la Fiscalía, junto con la Policía de Investigación, ha realizado muchos actos de investigación y el Poder Judicial ha respetado los derechos de todas las partes”.

Cuestionada sobre el plazo otorgado para la continuación de la audiencia, la parte afectada señaló que no lo consideran un favor a los imputados, sino un derecho constitucional que permite preparar una defensa técnica adecuada.

La captura de Jorge Luis "P" fue realizada en cumplimiento de una orden de aprehensión derivada de la investigación por el fallecimiento de la menor, ocurrido el 13 de julio. Foto: Redes sociales.

Cerca de las 07:30 horas de este lunes arribó al mismo recinto judicial un convoy policial que trasladó a Danna Yanina “C” para reanudar sus diligencias correspondientes.

Tanto el tribunal como los abogados y la parte acusadora estarán bajo presión para realizar todas las diligencias, ya que este mismo lunes por la noche vence el término constitucional.

Los abogados de Yanina adelantaron que el objetivo es presentar a más de 30 testigos ante el tribunal para que se determine su situación legal.