Cerca de 3 de cada 4 aspirantes ya tienen cita para el Examen de Control: UNAM

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informa que hasta las 15:00 horas de este domingo, 43 mil 619 aspirantes a nivel licenciatura ya obtuvieron su cita, con fecha, sede y horario, para la aplicación del Examen de Control, lo que representa cerca de 3 de cada 4.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, la UNAM detalla que “con el objetivo de que los participantes completen este registro, la plataforma TU SITIO seguirá habilitada de forma permanente para generar citas hasta un día antes del inicio de la aplicación de los exámenes en cada una de las sedes.

La Universidad Nacional Autónoma de México determinó 3 sedes foráneas con el objetivo de acercar el proceso de acceso a la educación superior para las y los jóvenes de las entidades de la República.

En caso de dudas, la UNAM pone a disposición de las y los aspirantes el siguiente correo electrónico: concursos_de_seleccion_2026@dgae.unam.mx