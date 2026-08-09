Detienen a hombre tras riña familiar y daños a una camioneta

Un hombre fue detenido en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, luego de presuntamente participar en una riña familiar, ocasionar daños a una camioneta y ser localizado en posesión de una sustancia con características similares a la mariguana.

De acuerdo con ABC Noticias, los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en el Casco Urbano de San Pedro, donde el hombre identificado como Fabián “N” habría sostenido una discusión con su hermano que posteriormente derivó en una riña.

Durante el altercado, el hombre presuntamente causó daños a una camioneta Grand Cherokee color gris, al quebrar los vidrios traseros del vehículo.

Tras abandonar el domicilio, elementos de la Policía de San Pedro realizaron la búsqueda del hombre y posteriormente lo localizaron en el cruce de las calles Porfirio Díaz y Vicente Guerrero, donde fue interceptado.

Los oficiales procedieron a realizar una inspección al hombre, como parte de la intervención derivada del reporte sobre la riña y los daños ocasionados al vehículo.

Durante la revisión, los uniformados localizaron una bolsa de color negro que contenía varios paquetes con hierba verde, cuyas características eran similares a las de la mariguana.

Ante el hallazgo, los elementos procedieron con la detención de Fabián “N”, quien posteriormente fue trasladado a las instalaciones del C2 municipal.

El hombre quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que será la encargada de determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, el reporte señala que la detención está relacionada con los hechos ocurridos durante la riña familiar, los daños ocasionados a la camioneta y el hallazgo de la sustancia durante la inspección.

Será la autoridad ministerial la que determine si existen elementos suficientes para acreditar algún delito y establecer las responsabilidades correspondientes por los hechos.

La sustancia localizada fue descrita en el reporte policial como hierba verde con características similares a la marihuana, por lo que corresponderá a las autoridades realizar los procedimientos necesarios para determinar su naturaleza.

El caso permanece bajo investigación, mientras se recaban los elementos relacionados con el conflicto familiar y los daños registrados en el domicilio.

La camioneta Grand Cherokee quedó relacionada con la investigación debido a los daños que presuntamente sufrió durante el altercado, específicamente en los vidrios de la parte trasera.

La autoridad correspondiente deberá establecer también las circunstancias en las que ocurrieron los daños y determinar si existen otros elementos que permitan fincar responsabilidades.

Por ahora, Fabián “N” permanece a disposición del Ministerio Público, mientras se desarrolla el procedimiento correspondiente para definir su situación legal.