Mesera apuñala a su compañera por quitarle un cliente

Una mesera fue acuchillada por una compañera con quien sostuvo una riña dentro de un bar ubicado en el Centro de Monterrey.

El ataque ocurrió en un bar ubicado en el cruce de Ignacio López Rayón y Colón, donde presuntamente ambas trabajadoras discutieron por la atención a un cliente.

Ha trascendido que las dos mujeres iniciaron el conflicto con agresiones verbales; sin embargo, la riña escaló hasta que una de ellas apuñaló a su compañera.

La víctima de entre 25 y 30 años de edad presentó una herida en el muslo derecho, así como otra en el antebrazo izquierdo, por lo que tuvo que ser atendida por paramédicos de la Cruz Roja que arribaron al lugar.

Luego de recibir atención en el negocio, la mujer fue trasladada en ambulancia a un hospital de la Zona Metropolitana para continuar con su valoración médica.

Al sitio acudieron elementos de la Policía de Monterrey y Protección Civil municipal. Los agentes iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las acciones legales contra la presunta agresora.

¿Cómo brindar atención a una persona apuñalada?

Si una persona ha sido apuñalada, lo más importante es llamar inmediatamente a los servicios de emergencia y brindar primeros auxilios básicos mientras llegan.

Llama al número de emergencias 911 e informa la ubicación, el estado de la víctima y que se trata de una herida por arma blanca.

No retires el cuchillo u otro objeto si sigue incrustado; en caso de que no haya algún objeto clavado en la piel aplica presión firme y continua sobre la herida con una gasa o un paño limpio.

Mantén a la persona lo más quieta posible, especialmente si sospechas lesiones en el pecho, abdomen, cuello o espalda. Si es posible, acuéstala y cúbrela con una manta o prenda para ayudar a conservar el calor corporal, ya que una pérdida importante de sangre puede provocar choque.

Si la víctima deja de respirar y sabes realizar reanimación cardiopulmonar (RCP), iníciala siguiendo las indicaciones del operador del 911.

Matan a joven de 24 años en su casa

Un joven de 24 años fue localizado sin vida al interior de un domicilio de la colonia Burócratas Municipales, en Monterrey, presuntamente asesinado por su pareja.

El hecho fue reportado alrededor de las 04:50 horas de este sábado en una vivienda ubicada sobre la calle Derecho Sindical, donde se alertó a las autoridades sobre una persona lesionada.

Elementos de Fuerza Civil acudieron al sitio como primeros respondientes y localizaron al joven, quien ya no presentaba signos vitales. Posteriormente, detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones arribaron al inmueble para comenzar con las indagatorias.

La víctima fue identificada como Víctor Manuel Sánchez, de 24 años, quien presentaba lesiones aparentemente provocadas por un arma blanca.

Durante la inspección del domicilio, los agentes localizaron un cuchillo, el cual fue asegurado y quedó bajo resguardo como indicio para ser analizado dentro de la investigación.

En el lugar, elementos de Fuerza Civil detuvieron a una mujer, quien presuntamente sería la pareja sentimental de la víctima y quedó a disposición de las autoridades.

De manera preliminar, la mujer es considerada la principal sospechosa del homicidio, por lo que el Ministerio Público deberá determinar su posible responsabilidad y establecer su situación jurídica.

La zona fue acordonada mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes y se recababan evidencias que pudieran ayudar a esclarecer cómo ocurrió la agresión.

Personal especializado realizó las labores periciales dentro del domicilio, mientras que el cuerpo fue trasladado para continuar con los procedimientos correspondientes y determinar las causas exactas del fallecimiento.

Hasta el momento, las autoridades no han informado el posible móvil de la agresión ni se han dado a conocer mayores detalles sobre lo ocurrido antes del homicidio.