Hallan víbora de cascabel al interior de un domicilio

Una víbora de cascabel asustó y asombró a los habitantes de un domicilio donde se introdujo el crótalo en el municipio de Pueblo Nuevo, Durango.

Elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos atendieron el reporte de la presencia de la serpiente al interior de la vivienda ubicada en los límites de las colonias Maderera y Victoria del Salto.

Una víbora de cascabel en un domicilio de Pueblo Nuevo, Durango PC Pueblo Nuevo

Al arribar, el personal implementó las medidas de seguridad ya que debido a la naturaleza y características de la especie su presencia representaba un riesgo potencial para los habitantes y mascotas del domicilio.

Después de varios minutos se realizó el manejo y extracción de manera segura, sin causar daño.

Una víbora de cascabel en un domicilio de Pueblo Nuevo, Durango Foto: PC Pueblo Nuevo

Posteriormente, se realizó su reubicación en un área alejada de la población, procurando un entorno adecuado que permita su supervivencia.

Ante estos avistamientos la Coordinación Municipal de Protección Civil exhorto a la población a no intentar capturar, manipular, y agredir a este tipo de especies. Ante la presencia de fauna silvestre que pueda representar un riesgo, se puede solicitar el apoyo de las autoridades correspondientes.