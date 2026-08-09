INE mantiene contrato vigente con Territorium Life

Este domingo el Instituto Nacional Electoral (INE) reconoció que mantiene un contrato vigente con la empresa Territorium Life, la misma que diseñó la aplicación para el examen en línea de miles de aspirantes a una licenciatura en la UNAM y que fracasó en su sistema de seguridad.

El parte informativo del INE puntualizó que el contrato con dicha compañía "tiene por objeto exclusivamente la prestación del servicio de la plataforma tecnológica del Centro Virtual INE (CVI), utilizada para los procesos institucionales de capacitación, formación y gestión del aprendizaje del personal".

Es decir que no se relaciona con ninguna aplicación de evaluaciones para el personal del organismo electoral, precisó el comunicado difundido a los medios de comunicación.

En un párrafo más adelante, el INE relató que "la plataforma del Centro Virtual INE fue contratada para atender procesos de capacitación, formación y gestión del aprendizaje institucional, por lo que corresponde a un servicio con alcances, funcionalidades y requerimientos técnicos diferentes. En consecuencia, cualquier valoración relacionada con servicios contratados por otras instituciones corresponde al ámbito de esos procedimientos y no guarda relación con el cumplimiento del objeto contractual celebrado por el Instituto Nacional Electoral".

Se aseguró también que la contratación de Territorium Life fue producto de una licitación pública nacional apegada a la legislación correspondiente debido a que se cumplió con "los requisitos administrativos, legales, técnicos y económicos previstos en la convocatoria, obteniendo la mejor evaluación conforme a los criterios establecidos en el procedimiento de contratación".

Se trata de un contrato que comenzó a ejecutarse hace dos años y que al día de hoy - según el INE - "no tiene registrados incumplimientos relacionados con la prestación del servicio contratado para la operación del Centro Virtual".

Además, "durante el procedimiento de contratación, el Instituto contó con los elementos técnicos y económicos necesarios para determinar que la propuesta adjudicada representaba condiciones favorables para la institución, de conformidad con los criterios de evaluación establecidos en la licitación" aseveró la comunicación del Instituto Nacional Electoral.

"El Instituto Nacional Electoral mantiene el seguimiento permanente del cumplimiento de las obligaciones contractuales mediante los mecanismos de supervisión y control previstos en el propio contrato y en la normatividad aplicable", ofreció en su parte final la aclaración.