UNAM pide frenar especulaciones tras caída de alumno en FES Aragón

El secretario general de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Javier de la Fuente, pidió no hacer señalamientos sobre las circunstancias en que un estudiante cayó del segundo piso de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón y calificó el hecho como un accidente.

Cuestionado sobre el posible involucramiento de sustancias en el caso de Óscar Yáñez Rivas, quien permanece en terapia intensiva tras la caída ocurrida el pasado 5 de noviembre, el funcionario evitó confirmar o descartar esa posibilidad.

“No hay que señalar nada”, respondió, antes de insistir en que se trata de una tragedia y que la prioridad de la institución es acompañar a la familia.

“Es un accidente que se generó, que se dio”, sostuvo.

De la Fuente aseguró que la directora de la FES Aragón ha mantenido contacto con la madre del estudiante y afirmó que la atención médica que recibe el joven es adecuada.

“Sí, se está atendiendo bien”, respondió al preguntarle directamente sobre la atención al alumno.

El secretario general explicó que el traslado al Hospital Magdalena de las Salinas obedeció a la gravedad del estudiante y a las condiciones de ese centro médico para atenderlo.

También pidió evitar la difusión de versiones que saquen de contexto lo ocurrido y terminen afectando a los familiares:

“Lo que tenemos que tener miedo es a la desinformación o al tratar de sacar de contexto las cosas”, expresó.

En un posicionamiento público, familiares de Óscar solicitaron esclarecer las circunstancias de la caída, los tiempos de respuesta de los servicios de emergencia, los protocolos de primeros auxilios y el acompañamiento institucional que recibió el estudiante.