Tulum: informalidad y sobreoferta de rentas vacacionales agravan crisis turística

Por Rosario de Fátima Vázquez

La proliferación de rentas vacacionales, muchas de ellas fuera de una regulación clara y hasta en zonas de invasión, se ha convertido en otro factor de presión para el sector turístico de Tulum, que enfrenta una caída en sus ingresos, baja ocupación hotelera y problemas de infraestructura que complican la operación del destino.

En plataformas digitales como Airbnb se contabilizan más de 8 mil 200 anuncios activos de alojamientos en Tulum, frente a las aproximadamente 3 mil 700 unidades que tiene registradas la Secretaría de Turismo de Quintana Roo. Esta diferencia refleja el crecimiento de una oferta que no necesariamente está identificada dentro de los registros oficiales.

David Ortiz Mena, presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum, señaló que la cantidad de anuncios en estas plataformas representa una proporción desmedida frente a los registros turísticos oficiales del estado.

Tulum Rosario de Fátima Vázquez Hernández

De acuerdo con el análisis de AirROI, Tulum concentra el mayor mercado de rentas vacacionales entre los 29 destinos monitoreados en Quintana Roo. Sin embargo, aunque los anuncios aumentaron 5 por ciento durante el último año, los ingresos promedio disminuyeron 8 por ciento, una señal de que el crecimiento de la oferta no se ha traducido en mayores ganancias.

El comportamiento también presenta marcadas diferencias por temporada: enero registra el mayor rendimiento, mientras que septiembre representa el periodo de menor actividad.

Ortiz Mena advirtió que parte de estos alojamientos se encuentra en asentamientos irregulares, donde no existen condiciones adecuadas de desarrollo urbano para recibir visitantes. Consideró necesario que cualquier regulación contemple el uso de suelo y establezca diferencias entre quienes rentan ocasionalmente una propiedad y quienes han convertido esta actividad en una industria.

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El problema se suma a las limitaciones de infraestructura que enfrenta Tulum, particularmente en materia de drenaje, abastecimiento de agua potable y vialidades. A este escenario se agrega una baja demanda turística que ha provocado el cierre temporal o definitivo de alrededor de mil habitaciones hoteleras.

El dirigente empresarial señaló que, mientras el destino tiene una infraestructura limitada, la oferta de alojamientos continúa creciendo. Según las cifras del sector hotelero, existen cerca de cinco mil registros de rentas vacacionales, aunque aclaró que se trata de registros y no de habitaciones.

Aunque la Asociación de Hoteles no plantea desaparecer esta modalidad de hospedaje, insiste en la necesidad de establecer reglas que impidan que inmuebles construidos en zonas irregulares operen como alojamientos turísticos sin las condiciones correspondientes.

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Las consecuencias de la baja ocupación también se reflejan en los trabajadores. José Antonio, empleado del hotel Chilam Balam, que permanece cerrado desde hace cuatro meses, relató que actualmente el personal únicamente se encarga de cuidar y mantener las instalaciones, mientras espera instrucciones para una posible reapertura.

Explicó que los ingresos ya no alcanzaban para cubrir los gastos operativos ni la nómina, por lo que el establecimiento tuvo que cerrar sus puertas y dejar a los trabajadores a la espera de que mejore la actividad turística.

La incertidumbre se mantiene de cara a la temporada alta, pues mientras algunos establecimientos intentan mantenerse en condiciones para volver a operar, otros siguen sin tener una fecha definida para recibir nuevamente a sus huéspedes.