Prepa 8 regresará a clases presenciales hasta el 9 de noviembre

La Preparatoria 8 de la UNAM regresará a clases presenciales hasta el próximo 9 de noviembre, por lo que mantendrá las actividades académicas a distancia durante los próximos días, de acuerdo con los compromisos alcanzados en una mesa de seguimiento con la comunidad estudiantil.

La dirección del plantel Miguel E. Schulz informó que el acuerdo se estableció este jueves 29 de octubre y contempla que las clases continúen en línea hasta el domingo 8 de noviembre. El retorno a las aulas se realizará en los horarios habituales.

Entre los compromisos también se estableció la entrega de una carta de no represalias, prevista para este viernes durante una nueva mesa de seguimiento.

Además, la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género brindará atención en las instalaciones de la preparatoria los días martes 3 y miércoles 4 de noviembre, de las 11:00 a las 15:00 horas.

La intervención de la Defensoría forma parte de los acuerdos para atender las inquietudes de los estudiantes.

La dirección del plantel aseguró que mantendrá su disposición al diálogo y al seguimiento de los compromisos, bajo un marco de respeto y seguridad.

Así, la comunidad de la Prepa 8 deberá esperar hasta el 9 de noviembre para retomar las actividades presenciales.