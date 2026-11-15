Partido Verde busca prohibir tarifas dinámicas en boletos de conciertos

Los cobros adicionales y los incrementos inesperados en los precios de boletos para conciertos y festivales reavivaron el debate sobre la transparencia en la venta de entradas, por lo que el Partido Verde en la Ciudad de México impulsa una reforma para prohibir las tarifas dinámicas y garantizar que los consumidores conozcan el costo total antes de realizar una compra.

Jesús Sesma Suárez, dirigente del Partido Verde capitalino, señaló que la falta de claridad en los precios afecta la economía de las personas que ahorran durante meses para asistir a espectáculos, además de dificultar la planeación de sus gastos ante modificaciones repentinas en los costos.

Ante la próxima realización de eventos masivos como el Corona Capital y el Coca-Cola Flow Fest, durante noviembre, el dirigente consideró necesario fortalecer las medidas de protección al consumidor y establecer reglas que obliguen a las empresas boleteras a ofrecer información clara, completa y oportuna.

Recordó que desde el 19 de febrero de 2026 entraron en vigor lineamientos federales que obligan a las boleteras a publicar, con al menos 24 horas de anticipación a la primera venta, los precios totales, las secciones disponibles y las condiciones de comercialización. También establecen que los montos anunciados deben incluir impuestos, comisiones y demás cargos obligatorios.

Sin embargo, los señalamientos por cobros adicionales registrados durante septiembre evidenciaron la necesidad de reforzar la vigilancia para garantizar el cumplimiento de estas disposiciones.

Sesma Suárez explicó que el 24 de febrero de 2026, mediante una iniciativa presentada por la diputada Rebeca Peralta León, la bancada ecologista propuso reformar los artículos 12 y 52, además de adicionar el artículo 34 Bis de la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos de la Ciudad de México.

La propuesta contempla prohibir los mecanismos de tarifas dinámicas que elevan el precio de los boletos conforme aumenta la demanda, transparentar el costo final de cada localidad desde el inicio de la preventa y obligar a publicar, con al menos 48 horas de anticipación, información sobre las zonas disponibles, mapas de los recintos, áreas VIP y fechas de comercialización.

El dirigente ecologista sostuvo que estas modificaciones permitirían a los compradores tomar decisiones informadas, organizar sus presupuestos y evitar sorpresas al momento de pagar.

Añadió que el objetivo es establecer condiciones más justas en el mercado de espectáculos públicos, de manera que la ciudadanía tenga certeza sobre cuánto pagará por asistir a un concierto y no enfrente incrementos o cargos inesperados durante el proceso de compra.