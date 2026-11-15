Caribe Mexicano mantiene actividad aérea con 553 operaciones programadas en Quintana Roo

El Caribe Mexicano mantiene su conectividad aérea luego de las afectaciones registradas ayer en el tráfico aéreo de Estados Unidos, cuyos efectos provocaron ajustes en los itinerarios de algunas aerolíneas, mientras las operaciones comienzan a restablecerse gradualmente.

De acuerdo con información turística de Quintana Roo, para este día están programadas 553 operaciones aéreas en los aeropuertos del estado, cifra que refleja la actividad de sus destinos turísticos y la conectividad con distintos mercados nacionales e internacionales.

Aunque algunas compañías aéreas continúan reorganizando sus itinerarios y atendiendo a pasajeros afectados por las incidencias registradas en Estados Unidos, estos movimientos no necesariamente representan nuevas afectaciones en el servicio.

Como parte de las acciones de atención, los equipos de Guest Assist permanecen desplegados en las terminales aeroportuarias para brindar orientación y asistencia directa a los turistas que lo requieran.

Las autoridades turísticas mantienen el seguimiento de las operaciones aéreas ante la proximidad de la temporada vacacional, periodo en el que se espera una importante afluencia de visitantes a los destinos del Caribe Mexicano.

Asimismo, recomendaron a los viajeros mantenerse en comunicación con sus respectivas aerolíneas para consultar el estatus de sus vuelos, confirmar horarios y conocer oportunamente cualquier modificación en sus itinerarios.

Con las 553 operaciones previstas, Quintana Roo busca mantener el ritmo de su actividad turística y garantizar la atención a los visitantes durante el proceso de normalización del tráfico aéreo.