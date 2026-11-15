Sheinbaum viaja a China para representar a México en foro económico de APEC

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este domingo que ya viaja rumbo a Shenzhen, China, para representar a México en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026.

A través de sus redes sociales, la mandataria compartió que entre las actividades previstas se encuentra una reunión con empresarios de los países miembros del mecanismo, con quienes abordará temas de interés económico y comercial.

Sheinbaum también adelantó que participará en la conferencia de prensa matutina para informar sobre los avances de su participación en este encuentro internacional.

La visita forma parte de la agenda de México en el foro que reúne a las economías de Asia-Pacífico.