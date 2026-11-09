Chocan versiones por atención a estudiante que cayó en FES Aragón

Óscar Yáñez Rivas permanece intubado en terapia intensiva luego de caer desde un segundo piso de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, pero la atención que recibió tras el accidente ocurrido el pasado 5 de noviembre está envuelta en versiones encontradas: mientras un comunicado atribuido a su familia denuncia que una ambulancia tardó una hora con 20 minutos en llegar, fuentes universitarias sostienen que el tiempo de respuesta fue de entre 25 y 30 minutos.

La controversia también alcanzó al propio documento. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que este lunes se reunió con el padre y la madre del estudiante, quienes, según la versión institucional, dijeron desconocer su procedencia. Sin embargo, Paulina Rivas, quien se identificó como tía de Óscar, confirmó a Excélsior que el joven permanece en terapia intensiva y aseguró que el comunicado sí corresponde a la familia.

El documento difundido públicamente exige a las autoridades universitarias esclarecer las circunstancias de la caída, revisar las condiciones de seguridad de las instalaciones y explicar cómo se atendió la emergencia.

Uno de los señalamientos apuntan a la directora de la Facultad, Araceli Romo Cabrera. Los familiares aseguran que, horas después del accidente, se les habló de un supuesto resultado positivo a cannabis en una prueba toxicológica y de posibles consecuencias disciplinarias para el estudiante, incluida una eventual expulsión.

Por ello, exigen que la UNAM aclare si se practicó dicho examen, quién lo solicitó, bajo qué circunstancias y con qué fundamento se habría planteado alguna sanción.

El documento también refiere que Óscar fue llevado inicialmente a un hospital que no contaba con el equipo necesario para atenderlo, por lo que posteriormente fue trasladado al Hospital Magdalena de las Salinas, donde continúa en terapia intensiva, de acuerdo con la confirmación de su tía.

Además, los familiares denuncian presuntas situaciones intimidatorias durante las gestiones ante el Ministerio Público y piden que se investigue si existieron condiciones de riesgo en el segundo piso de la Facultad.

La primera comunicación de la UNAM sobre el accidente, difundida el 5 de noviembre, señaló que el Servicio Médico de la FES Aragón brindó primeros auxilios al estudiante y que éste permaneció consciente hasta su traslado en ambulancia al IMSS.

La familia exige una investigación transparente, una explicación documentada de los tiempos de respuesta y garantías de acompañamiento institucional durante la recuperación del joven.