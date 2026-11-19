La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) avanzó 71 posiciones en el QS Sustainability Rankings 2027, para ubicarse en el lugar 151 mundial, con una calificación de 88.8 puntos, y convertirse en la segunda institución mejor evaluada de América Latina, solo detrás de la Universidade de São Paulo.

Con este resultado, la UNAM se colocó en el primer sitio entre las 21 instituciones de educación superior mexicanas incluidas en la clasificación internacional, en la que el Tecnológico de Monterrey ocupó el lugar 259 y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el 775.

El avance de la institución se acompañó de mejores puntuaciones en las dimensiones que evalúa el ranking, relacionadas con el impacto ambiental, el impacto social y la gobernanza. Entre los rubros en los que registró incrementos están Educación Ambiental, Intercambio de Conocimiento y Buen Gobierno.

Eduardo Vega López, titular de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, explicó que uno de los factores que contribuyeron a estos resultados fue la incorporación y renovación de asignaturas con contenidos de sustentabilidad en los planes de estudio de licenciatura y posgrado.

Detalló que una primera estimación identifica cerca de 650 asignaturas con estos contenidos en los programas de licenciatura de la Universidad Nacional.

También señaló el impulso a la investigación interdisciplinaria y la incorporación de criterios de sustentabilidad en las actividades académicas, la gestión institucional y la vida comunitaria de los distintos campus y planteles.

Entre las acciones mencionó la Estrategia de Resiliencia y Sustentabilidad, implementada por la UNAM desde 2024, así como los trabajos de conservación de áreas naturales y de uso eficiente del agua en sus instalaciones.

El QS Sustainability Rankings evalúa el desempeño de las universidades en materia ambiental, social y de gobernanza, con indicadores que consideran, entre otros aspectos, la educación y la investigación relacionadas con la sustentabilidad, el impacto social de las instituciones y sus prácticas de gestión.

La clasificación de 2027 coloca así a la UNAM por encima de las otras universidades mexicanas participantes y entre las instituciones latinoamericanas con mejor evaluación en materia de sostenibilidad.