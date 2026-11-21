Fausto Isidro Meza Flores, alias ‘El Chapo Isidro’, identificado como jefe de la organización criminal de los Beltrán Leyva, fue trasladado a la Ciudad de México junto con dos presuntos operadores de su estructura delictiva, luego de ser detenidos durante un operativo de fuerzas especiales de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano en Sinaloa.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que los tres detenidos arribaron a la capital del país a las 05:20 horas de este sábado 21 de noviembre, a bordo de una aeronave de transporte militar.

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Los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará su situación jurídica.

Reproducir ‘El Chapo Isidro’ es trasladado a CDMX

Junto con Meza Flores fueron detenidos Germán N, alias ‘Serafín’, identificado como su primo y segundo al mando de la organización, así como José N, su cuñado y presunto operador financiero.

Siete presuntos agresores muertos y ocho detenidos

De acuerdo con el reporte de Defensa, durante la operación murieron siete presuntos agresores y fueron detenidas ocho personas. De estas últimas, tres fueron trasladadas a la Ciudad de México y cinco quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán.

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Entre los detenidos en Sinaloa se encuentra Pánfilo N, primo hermano de ‘El Chapo Isidro’ y señalado como operador logístico de la organización criminal.

En el operativo también fueron asegurados un fusil Barrett calibre .50, diez armas de distintos calibres, un lanzagranadas, dos granadas de mano, cargadores, cartuchos, equipo táctico, droga y dinero en efectivo.

La dependencia señaló que, hasta el momento, no tenía reportes de personas ajenas a los hechos que hubieran resultado afectadas.

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Cuatro militares fallecieron durante el operativo

La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó además la muerte de cuatro elementos del Ejército Mexicano, quienes se trasladaban para reforzar la seguridad en el municipio de Guasave, Sinaloa.

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Según el comunicado, los militares fallecieron debido a la fuerte resistencia armada que integrantes de la organización criminal opusieron para impedir la captura de su presunto líder.

Ante estos hechos, la Defensa expresó sus condolencias y solidaridad con las familias de los elementos fallecidos y aseguró que mantendrá acompañamiento durante el proceso, además de brindarles el apoyo institucional correspondiente.

La dependencia sostuvo que las acciones de la Guardia Nacional, el Ejército y la Fuerza Aérea forman parte de la estrategia del Gobierno federal para combatir las actividades de la delincuencia organizada y salvaguardar la seguridad de la población.