UNAM, la mejor universidad mexicana en el ranking de Shanghai

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) alcanzó en la edición 2026 del Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) su posición más alta para una institución mexicana en cualquiera de las disciplinas evaluadas: el lugar 41 mundial en Ciencias Veterinarias.

Los resultados del ranking, elaborado por Shanghai Ranking Consultancy y publicados este 15 de septiembre, muestran además una amplia presencia de la Universidad Nacional en distintas áreas académicas. La UNAM apareció en 17 de las 30 clasificaciones obtenidas en conjunto por las nueve universidades mexicanas incluidas en el listado.

El GRAS 2026 analiza el desempeño de las instituciones por disciplina y contempla 57 áreas académicas agrupadas en cinco grandes campos: Ciencias Naturales, Ingeniería, Ciencias de la Vida, Ciencias Médicas y Ciencias Sociales.

Ciencias Veterinarias, el resultado más alto de la UNAM

El sitio 41 en Ciencias Veterinarias representa el principal resultado de la UNAM en esta edición y, de acuerdo con los datos del listado, constituye también la posición más alta alcanzada por una universidad mexicana en cualquiera de las áreas consideradas por el GRAS.

La Universidad Nacional registró además posiciones destacadas en otras disciplinas. En Ecología se ubicó dentro del rango 51-75, mientras que en Ciencias Atmosféricas alcanzó el intervalo 76-100.

En Ciencias de la Tierra, la institución apareció en el rango 101-150.

Estas posiciones corresponden a clasificaciones por área académica, por lo que no representan un único lugar general de la universidad, sino el desempeño de sus comunidades de investigación en disciplinas específicas.

Otro de los datos relevantes del GRAS 2026 es la amplitud de la presencia de la UNAM. Cuartocuro

UNAM concentra 17 de las 30 clasificaciones mexicanas

Otro de los datos relevantes del GRAS 2026 es la amplitud de la presencia de la UNAM.

De las 30 clasificaciones obtenidas por las nueve universidades mexicanas que aparecen en el listado, 17 corresponden a la Universidad Nacional, mientras que las 13 restantes se distribuyen entre las otras ocho instituciones del país.

Las 17 apariciones de la UNAM abarcan los cinco campos académicos considerados por Shanghai Ranking Consultancy.

7 áreas corresponden a Ciencias Naturales.

4 áreas se ubican en Ciencias de la Vida.

3 áreas pertenecen a Ciencias Médicas.

2 áreas corresponden a Ingeniería.

1 área está dentro de Ciencias Sociales.

La distribución es relevante porque la UNAM fue la única institución mexicana que consiguió presencia en los cinco grandes campos académicos contemplados en esta edición.

¿Qué evalúa el Global Ranking of Academic Subjects?

El Global Ranking of Academic Subjects 2026 reúne a cerca de 2 mil universidades de 96 países y regiones y analiza su desempeño en disciplinas específicas.

Para esta edición se tomó en cuenta la producción científica publicada entre 2021 y 2025, con información procedente de Web of Science e InCites.

La metodología considera cinco dimensiones principales:

Personal académico de clase mundial, producción científica de clase mundial, investigación de alta calidad, impacto de la investigación y colaboración internacional.

Con estos indicadores, el GRAS busca medir el desempeño académico y científico de las universidades en cada una de las áreas que integran el listado.