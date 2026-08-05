UNAM absorberá costo del Examen de Control; no lo pagarán los aspirantes

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) absorberá el costo del Examen de Control Presencial que aplicará del 12 al 19 de agosto a miles de aspirantes a licenciatura, por lo que los jóvenes y sus familias no deberán realizar ningún pago adicional para participar en el nuevo proceso de verificación.

Así lo informó el secretario Administrativo de la UNAM, Tomás Humberto Rubio Pérez, quien explicó que la aplicación de esta evaluación extraordinaria será financiada con ingresos extraordinarios autogenerados por la propia institución y no con el presupuesto destinado a sus funciones sustantivas.

“No se cobrará nuevamente a ningún aspirante”, afirmó durante una reunión informativa con medios de comunicación.

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El funcionario explicó que los procesos de selección para el ingreso a la Universidad aún no forman parte de la comunidad universitaria y, por ello, históricamente se financian con recursos extraordinarios que genera la propia institución, sin afectar el presupuesto asignado a la docencia, la investigación, la difusión de la cultura y las demás actividades académicas.

El presupuesto de la Universidad está destinado a sus funciones sustantivas y a quienes integran la comunidad universitaria. Los procesos de selección se pagan con ingresos extraordinarios autogenerados por la Universidad”, señaló.

Rubio aseguró que la realización del Examen de Control no implicará una reducción de recursos para otras áreas académicas ni comprometerá el funcionamiento de la institución.

Respecto al costo total que representará la aplicación de esta nueva evaluación presencial, indicó que la Universidad aún no cuenta con una cifra definitiva, ya que la logística continúa en proceso de organización y será la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) la instancia encargada de dar a conocer ese monto una vez que concluya la planeación.

“Hay que esperar a que terminemos de hacer el gasto”, respondió al ser cuestionado sobre el costo del operativo.

La aplicación del Examen de Control Presencial ocurrirá después de que la UNAM apostó por un esquema de evaluación masiva en línea mediante la plataforma de Territorium Life.

Tras la crisis generada por las irregularidades detectadas en ese proceso, la Universidad deberá financiar ahora un nuevo operativo presencial, cuyo costo todavía no ha sido determinado.