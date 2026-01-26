Últimos tres días de pago de la Pensión del Bienestar; ¿quiénes cobran hoy?

El pago del bimestre enero-febrero de la Pensión del Bienestar está llegando a su fin, pues esta semana será la última oportunidad que tendrán los derechohabientes para recibir su respectivo pago, el cual se convierte en el primero del 2026.

Los sectores que recibirán dicha dispersión son las personas inscritas en la Pensión para Personas Adultas Mayores, Pensión para Personas con Discapacidad, Pensión Mujeres Bienestar y el Programa de Madres Trabajadoras.

Derivado de lo anterior, los pagos se realizan de manera escalonada a las cuentas del Banco del Bienestar, conforme a la letra inicial del primer apellido de cada persona beneficiaria.

De esta forma, este lunes 26 de enero, todos aquellos derechohabientes cuyo primer apellido inicie con la letra S podrán hacer válido su apoyo proporcionado por el gobierno de México, a través de la Secretaría del Bienestar.

Calendario de pagos para enero 2026:

Lunes 26 letra S

Lunes 26 letra S Martes 27 T, U, V

Miércoles 28 W, X, Y, Z

Este primer pago, los beneficiarios podrán cobrar su dinero a través de los cajeros automáticos ubicados en los bancos de la dependencia, así como por retiro desde ventanilla en una de las más de 3 mil sucursales que se tienen a nivel nacional.

¿Aumentó la pensión?

Cabe mencionar que para este año se aumentaron los montos de las pensiones, los cuales varían de acuerdo al programa social que cada persona esté inscrita; por ejemplo, las personas adultas mayores recibirán un pago bimestral de 6,400 pesos, que representa un incremento de 200 pesos respecto a lo entregado en 2025, cuando los beneficiarios recibían 6,200 pesos.

La fecha específica de depósito de cada derechohabiente también puede ser consultada en el sitio oficial gob.mx/bienestar. Por último y de acuerdo con la información dada a conocer por la Secretaría del Bienestar, los programas sociales impulsados por el gobierno de México, llegarán este 2026 a más de 20.3 millones de beneficiarios con una inversión de 663 mil 719 millones de pesos para dicha encomienda.

