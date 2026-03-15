Sheinbaum respalda postura de AMLO sobre Cuba

El gobierno de México seguirá apoyando al régimen cubano mediante en envío de ayuda humanitaria y petróleo, expuso la presidenta Claudia Sheinbaum desde Nayarit.

La titular del Ejecutivo reiteró que pese al bloqueo impuesto por los Estados Unidos a Cuba que incluye productos de primera necesidad y petróleo, el gobierno que ella encabeza seguirá entregando ayuda al gobierno cubano.

Dijo que el llamado del ex presidente Andrés Manuel López Obrador para apoyar al pueblo de Cuba se engloba en la histórica solidaridad que México ha tenido hacia esa isla.

Nosotros decidimos que aún cuando era difícil enviar petróleo íbamos a seguir enviando ayuda, por esa base que tenemos las mexicanas y los mexicanos, esa fraternidad, ese apoyo. Hay quien dice ‘yo no estoy de acuerdo con el gobierno de Cuba’, está bien, pero eso no tiene por qué hacer que el pueblo sufra. Por eso él llamó ayer a la solidaridad del pueblo de México para apoyar al pueblo de Cuba”, expuso la presidenta durante su mitin en Compostela, Nayarit

Sheinbaum afirmó que los opositores al actual régimen “se volvieron locos” al criticar que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador haya abierto una cuenta bancaria para reunir recursos para adquirir la ayuda que enviará a Cuba.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Captura de video

Respaldo a la postura de López Obrador

El día de ayer el presidente López que está ahora en retiro que en Palenque escribiendo libros, escribió algo en sus redes sociales y dijo ‘me siento muy herido por lo que le pasa al pueblo de Cuba’.

Y hagan de cuenta que la oposición, los adversarios bueno se volvieron locos dijeron cómo es posible que haya salido a hablar de un pueblo hermano”, puntualizó Sheinbaum.

Insistió en que el pueblo cubano es el que está sufriendo las consecuencias del bloqueo impuesto desde los años sesenta a Cuba por parte de Estados Unidos e insistió en que el gobierno de México seguirá apoyando a los habitantes de esa isla caribeña.

La titular del Ejecutivo estuvo en el municipio de Compostela, en Nayarit, donde encabezó la entrega de tarjetas de la pensión para mujeres de 60 años y más.

asc