‘Vamos a seguir apoyando al pueblo de Cuba desde el Gobierno’: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió públicamente el mensaje difundido por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien recientemente expresó su preocupación por la situación que enfrenta Cuba debido al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos.

Durante un evento realizado el 15 de marzo en Compostela, en el estado de Nayarit, la mandataria afirmó que el pronunciamiento del exmandatario responde a un acto de solidaridad hacia un país que México considera cercano.

Las declaraciones se dieron en el marco de una gira de trabajo donde Sheinbaum encabezó actividades del programa social Pensión Mujeres Bienestar.

De acuerdo con la presidenta, el exmandatario publicó en sus redes sociales un mensaje en el que manifestó sentirse preocupado por las condiciones económicas que atraviesa la población cubana, señalando que las sanciones y restricciones internacionales han dificultado el acceso a diversos productos.

Sheinbaum explicó que las restricciones también han afectado el suministro de combustibles, lo que ha generado mayores dificultades para la vida cotidiana en la isla.

Ante este panorama, López Obrador hizo un llamado a la solidaridad del pueblo mexicano, invitando a realizar aportaciones económicas voluntarias en una cuenta especial destinada a apoyar a la población cubana.

Según la mandataria, esta iniciativa se suma a esfuerzos impulsados por distintas personas y organizaciones que desde hace tiempo buscan respaldar a la isla frente a las limitaciones económicas derivadas del bloqueo.

Sheinbaum explicó que las restricciones también han afectado el suministro de combustibles, lo que ha generado mayores dificultades para la vida cotidiana en Cuba. Captura de video

Sheinbaum defiende postura ante críticas de la oposición

Las declaraciones del expresidente generaron críticas desde algunos sectores políticos. Sin embargo, Sheinbaum defendió el gesto y consideró que refleja valores de solidaridad entre pueblos.

Durante su intervención, la presidenta afirmó que las reacciones de la oposición fueron exageradas y aseguró que el mensaje del exmandatario expresa la empatía del pueblo mexicano hacia otras naciones de la región.

La mandataria sostuvo que hablar de Cuba como “pueblo hermano” forma parte de la tradición diplomática de México, que históricamente ha mantenido relaciones cercanas con países de América Latina y el Caribe.

México mantendrá apoyo al pueblo cubano

En su mensaje, Sheinbaum reiteró que el gobierno mexicano continuará brindando ayuda a Cuba, incluso ante las dificultades logísticas que existen para enviar recursos como combustible.

La presidenta subrayó que el apoyo forma parte de la política exterior de cooperación y solidaridad internacional que mantiene México.

“Vamos a seguir apoyando al pueblo de Cuba desde el Gobierno, y quien quiera apoyar, que apoye”, concluyó.

Las declaraciones ocurren en un contexto regional donde las condiciones económicas en la isla y las sanciones internacionales continúan siendo objeto de debate político y diplomático.

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