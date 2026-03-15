Camión se queda sin frenos y se impacta contra vivienda en Guelatao; reportan 4 muertos

Cuatro personas fallecidas dejó el accidente ocurrido la tarde del sábado en el municipio de San Pablo Guelatao, en la Sierra Juárez, cuando un camión cargado de madera, sin frenos, se impactó contra una vivienda, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgo (CEPCyGR).

Manuel Maza Sánchez, coordinador del organismo precisó que dos personas murieron en el lugar del accidente, y dos durante su atención intrahospitalaria, “por lo que el saldo fatal de este accidente es de cuatro fallecidos”.

El accidente dejó cinco lesionados de 18, 24,29, 52 y 63 años de edad, son cuatro hombres y una mujer, todos siguen hospitalizados en centros médicos de la región y de la ciudad capital de Oaxaca”, precisó.

El evento ocurrió cuando el camión, de los conocidos como troceros, sin frenos bajó la curva de la Carretera Federal 175 Ciudad Alemán–Puerto Ángel, tramo Ixtlán de Juárez-Guelatao de Juárez, e impactó en una casa habitación, ubicada en la entrada de la comunidad zapoteca, cuna del Benemérito Benito Juárez.

El accidente sucedió cuando se realizaba un torneo de básquetbol, Copa Benito Juárez 2026, que se celebra anualmente en Guelatao, donde se reúnen deportistas de la región, previo a la celebración del aniversario del natalicio del expresidente oaxaqueño, el 21 de marzo.

Derivado de este hecho, las comunidades participantes del evento de baloncesto acordaron cancelar el torneo, en solidaridad con las familias de las víctimas mortales y las personas lesionadas.

Se espera que en el transcurso de este domingo la Fiscalía General del Estado ofrezca los avances de sus periciales acerca de las posibles causas, que provocaron el accidente.

fdm