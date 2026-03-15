Persiguen a antílope que merodeaba cerca del estadio de Rayados en Nuevo León | VIDEO

Elementos de Protección Civil del estado de Nuevo León atendieron el reporte de un animal silvestre que se encontraba suelto, el cual circulaba por calles aledañas al estadio del equipo de futbol Rayados de Monterrey.

De acuerdo a la información de la dependencia, se trata de un ejemplar de antílope Eland, el cual fue localizado este domingo por la mañana en dicha zona perteneciente al municipio de Guadalupe.

Lo anterior se dio a conocer por medio de la redes sociales oficiales de Protección Civil del estado, donde se detalló que el reporte fue atendido alrededor de las 07:49 horas, en el que se les informó que el animal fue visto por avenidas cercanas al cruce de Exposición y Azteca, en la colonia La Hacienda.

Tras esto, elementos de Protección Civil en coordinación con personal del Parque La Pastora, realizaron las maniobras pertinentes para capturar a la especie sin que éste sufriera daños o provocara pánico en la población ya que la zona al momento se encuentra sin mayor tránsito.

Durante el operativo, personal del Parque La Pastora logró administrarle un dardo tranquilizante, con lo que finalmente fue capturado en el exterior del estacionamiento del propio parque. Versiones apuntan que el animal se escapó del zoológico la Pastora.

Una vez capturado, el ejemplar quedó bajo resguardo de personal especializado, para su revisión de salud y transportación a su lugar de origen.

¿Qué es un antílope y de dónde son originarios?

Los antílopes son mamíferos herbívoros ungulados (caminan sobre pezuñas) pertenecientes a la familia Bovidae, nativos principalmente de África y Asia. Son rumiantes caracterizados por tener cuernos huecos y permanentes que no se desprenden, a diferencia de los ciervos. Varían enormemente en tamaño, desde el pequeño antílope real hasta el gran Eland.

África es el lugar donde existe la mayor diversidad de antílopes. Se pueden encontrar decenas de especies en países como Kenia, Sudáfrica, Namibia o Tanzania. Estos animales están adaptados a climas cálidos y espacios abiertos, donde pueden correr grandes distancias para escapar de depredadores como leones o guepardos.

En lugares como Monterrey o Guadalupe, en Nuevo León, los antílopes no son fauna nativa. Si aparece uno, normalmente ocurre porque escapó de un rancho cinegético; proviene de un zoológico o fue transportado ilegalmente y liberado.

fdm