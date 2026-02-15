Último fin de semana de nuevos partidos para asambleas distritales; ¿quién ya cumplió?

A menos de 12 días de que venza el plazo para solicitar el registro como nuevo partido político, este fue el último fin de semana para las organizaciones interesadas para realizar asambleas distritales o estatales con el fin de cumplir ese requisito.

Al corte del 14 de febrero, el INE reporta que tres organizaciones tienen, preliminarmente validadas más de 200 asambleas distritales y más de 256 mil afiliados en todo el país.

El “virus de la confidencialidad infecta” al INE

A nueve meses de la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la opacidad ha encontrado un refugio seguro en la "Casa de la Democracia".

Bajo la gestión de Guadalupe Taddei, el Instituto Nacional Electoral no solo ha incrementado sus negativas de información, sino que ha recurrido más seguido a la figura de la "confidencialidad" para sellar documentos que, podrían presentarse en versiones públicas sin afectar datos sensibles.

Van nueve meses de la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Cuartoscuro

De acuerdo con datos abiertos de la Plataforma Nacional de Transparencia —hoy operada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno—, en 2025 el INE duplicó las negativas de información por "confidencialidad" respecto a 2024, comparando las cifras de abril-diciembre de cada año, tomando en cuenta que el INAI, autoridad autónoma que confirmaba o revocaba este tipo de decisiones de los sujetos obligados, desapareció a fines de marzo del 2025.

La tendencia llama la atención si se comparan las cifras de 2021. Para ese mismo periodo, durante la presidencia de Lorenzo Córdova, se registraron 32 negativas de este tipo, cifra cinco veces menor a la registrada en 2025 con 179 respuestas negativas por confidencialidad de los documentos.

